DRAGHI BATTE UN COLPO: “DA MOSCA UN’INACCETTABILE VIOLAZIONE DELLA SOVRANITÀ”. MA NON DICE SE VA A INCONTRARE PUTIN, NÉ QUANDO: “SONO IN COSTANTE CONTATTO CON GLI ALLEATI PER EVITARE UNA GUERRA NEL CUORE DELL’EUROPA. LA VIA DEL DIALOGO RESTA ESSENZIALE, MA STIAMO DEFINENDO MISURE E SANZIONI NELL’AMBITO DELL’UE” (AHIA)

(ANSA) - "Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass.

Si tratta di una inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale" dell'Ucraina. Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso all'insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato.

(ANSA) - "Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell'Europa.

La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia". Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso all'insediamento di Franco Frattini al COnsiglio di Stato a proposito della crisi in Ucraina.

DRAGHI, STAGIONE RIPRESA E RIFORME,NO A CHIUSURE CORPORATIVE

(ANSA) - "Abbiamo davanti una stagione di ripresa e riforme. Dopo i traumi della pandemia, le giurisdizioni devono impegnarsi ulteriormente" verso "una maggiore efficienza e velocità di risposta, mantenendo il necessario rigore".

Così il premier Mario Draghi all'insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato. Con "le loro indiscusse professionalità, il Consiglio di Stato, il Tar, e l'intero sistema di giustizia amministrativa possono contribuire in modo deciso all'ammodernamento del Paese. Per farlo, è importante evitare chiusure corporative e autoreferenziali e coltivare una cultura della giurisdizione fondata sull'etica pubblica".

"È un grande piacere - ha detto Draghi - partecipare alla cerimonia di oggi, che vede coincidere l'insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con la relazione annuale sull'attività della Giustizia amministrativa. È l'occasione per rafforzare lo spirito di costante collaborazione tra poteri dello Stato. Uno spirito necessario per perseguire con efficacia - e ciascuno nel proprio ambito e nel rispetto delle proprie prerogative - il corretto funzionamento del nostro ordinamento".

"Voglio salutare in particolare il Presidente Frattini e il suo predecessore, Filippo Patroni Griffi, da poco eletto Giudice della Corte Costituzionale. A entrambi va il ringraziamento del governo e mio personale per il lavoro fin qui svolto. E un sincero augurio per quello che si apprestano a svolgere - al servizio dello Stato, delle istituzioni, dei cittadini".

"Evitare chiusure corporative e autoreferenziali e coltivare una cultura della giurisdizione fondata sull'etica pubblica" è "presupposto essenziale per avere un giudice capace di orientare la pubblica amministrazione verso un servizio sempre più efficiente. Sono certo che - sotto la guida del nuovo Presidente - la giustizia amministrativa saprà conseguire questi traguardi, secondo le attese dei cittadini".

DRAGHI,MIGLIORARE GIUSTIZIA PRESUPPOSTO RIPRESA,TEMPI RAPIDI

(ANSA) - "Il miglioramento della giustizia - anche quella amministrativa - è uno dei presupposti della ripresa del Paese. I tempi della giustizia amministrativa italiana sono oggi competitivi con quelli di altri paesi europei nelle materie di maggior impatto su società ed economia, come gli appalti o le dismissioni di imprese e beni pubblici - regolate da riti accelerati.

Tuttavia, dobbiamo fare ancora meglio, soprattutto sulle procedure ordinarie, per garantire ai cittadini risposte certe e chiare in tempi rapidi - anche con una maggiore omogeneità tra le sentenze". Così il premier Mario Draghi alla cerimonia di insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato.

DRAGHI, GOVERNO VUOLE CHIARIRE E SEMPLIFICARE CODICE APPALTI

(ANSA) - "Intendiamo chiedere al Consiglio di Stato un ausilio ancora più impegnativo, che consiste nella "redazione", insieme ad altri esperti, del codice degli appalti e di future codificazioni di settore. L'obiettivo del Governo è semplificare, migliorare, chiarire le procedure di un settore fondamentale per l'economia del Paese". Così il premier Mario Draghi alla cerimonia di insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato.

DRAGHI,SERVE DETERMINAZIONE PER RIFORMA SISTEMA PUBBLICO

(ANSA) - "I progetti di riforma del sistema pubblico sono molto ambiziosi e non devono mancare determinazione e perseveranza nel realizzarli". Così il premier Mario Draghi alla cerimonia per l'insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato.

DRAGHI, GIUDICE AMMINISTRATIVO EVITA CHE POTERE SIA ARBITRIO

(ANSA) - "L'esistenza di un giudice esperto nel sindacare l'esercizio del potere da parte di ogni istituzione pubblica è un caposaldo dello Stato di diritto. È essenziale per cittadini e imprese, perché evita che il potere si possa trasformare in arbitrio". Così il premier Mario Draghi intervenendo alla cerimonia di insediamento di Franco Frattini al Consiglio di Stato, sottolineando che è anche "un vantaggio per le stesse amministrazioni, che dai chiarimenti del giudice traggono ispirazione per migliorare continuamente la loro attività.

Dalla sanità agli appalti, dai rapporti tra Stato e Regioni e autonomie ai rapporti con le normative europee - tutti i rami dell'ordinamento che riguardano l'attività dell'esecutivo sono interessati dalle indicazioni giurisprudenziali del Giudice amministrativo". "In questi due anni di crisi sanitaria - ha aggiunto il presidente del Consiglio - la giustizia amministrativa ha dimostrato grande capacità di adattamento.

È riuscita a garantire la prosecuzione delle udienze; ha assicurato la partecipazione al processo da parte della difesa; ha giudicato con tempestività i provvedimenti emergenziali delle autorità pubbliche; ha assicurato piena continuità ai ricorsi ordinari; ha proseguito nel suo percorso di abbattimento dell'arretrato; ed è stata la prima giurisdizione a tornare alla normalità del processo in presenza. A nome del governo e mio personale, voglio ringraziare la giustizia amministrativa, dai Tar al Consiglio di Stato, per l'attività che ha svolto in anni così difficili".

