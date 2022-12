IL DRAGONE SPUTA-COVID – L'EUROPA AVVERTE I PAESI: RESTATE VIGILI E CONTROLLATE I VOLI IN ARRIVO DALLA CINA, DOVE IL COVID STA SGUAZZANDO GRAZIE AGLI ERRORI NELLA GESTIONE DELLA PANDEMIA DI XI JINPING – ISRAELE IMPONE L’OBBLIGO DI TAMPONE A TUTTI I PASSEGGERI IN ARRIVO DALLA CINA E LA SPAGNA ANNUNCIA L’ISTITUZIONE DI NON MEGLIO SPECIFICATI “CONTROLLI” (SEMBRA DI ESSERE TORNATI A GENNAIO 2020) – LA PAURA PIÙ GRANDE È L'ARRIVO DI UNA NUOVA VARIANTE CHE POSSA "BUCARE" LA COPERTURA VACCINALE...

1. COVID: UE AI 27, RESTARE VIGILI SUI VOLI DALLA CINA

(ANSA) - "Alla luce dell'abolizione delle restrizioni ai viaggi annunciata dal governo cinese e che entrerà in vigore l'8 gennaio prossimo, invito a rimanere molto vigili poiché i dati epidemiologici o i test affidabili per la Cina sono piuttosto scarsi, la copertura vaccinale generale in CINA è bassa e non esiste una decisione di equivalenza tra i certificati di vaccinazione o di guarigione cinesi e il certificato digitale Covid-19 dell'Ue". Lo scrive la Commissaria alla Salute Stella Kyriakides in una lettera inviata ai 27 Paesi membri dopo la riunione di ieri dell'Health Security Committee.

2. ISRAELE IMPONE TEST COVID A STRANIERI IN ARRIVO DALLA CINA

(ANSA) - Ai cittadini stranieri provenienti in Israele dalla Cina viene da oggi richiesto di mostrare un test negativo di COVID al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Tel Aviv. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Il ministero ha anche consigliato agli israeliani di non recarsi per ora in Cina, "se non per ragioni assolutamente essenziali"

3. COVID: CONTROLLI IN SPAGNA SUI VIAGGIATORI DALLA CINA

(ANSA) - Il governo spagnolo ha annunciato l'istituzione di "controlli" nei suoi aeroporti per i viaggiatori provenienti dalla CINA per assicurarsi che non siano portatori del virus del Covid. In una breve conferenza stampa a Madrid, il ministro della Salute, Carolina Darias, ha indicato che a questi viaggiatori verrà chiesta "la prova che siano negativi o un percorso vaccinale completo".

4. COVID: IN VIGORE TAMPONI IN AEROPORTO, NORMA IN GAZZETTA

(ANSA) - In vigore i tamponi in aeroporto per la rilevazione del Covid-19 per i passeggeri provenienti dalla CINA. L'ordinanza del ministro della Salute su 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 concernenti gli ingressi dalla CINA' è infatti inserita nella gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022) pubblicata oggi

5. COVID: UE AI 27, AUMENTARE SORVEGLIANZA GENOMICA

(ANSA) - "Vorrei invitarvi a valutare le vostre attuali pratiche di sorveglianza genomica del virus CoV2 della SARS: se è stata ridimensionata a causa della nuova fase domestica, potreste prendere in considerazione l'idea di aumentarla nuovamente. Sarebbe poi importante continuare o avviare una sorveglianza delle acque reflue, che includa le acque di scarico degli aeroporti principali". Lo scrive la Commissaria alla Salute Stella Kyriakides in una lettera inviata ai 27 Paesi membri. "Se compare una nuova variante del virus SARS-CoV2 - in CINA o nell'Ue - dobbiamo individuarla tempestivamente per essere pronti a reagire rapidamente".

