28 gen 2023 16:20

IL DRAGONE TIENE I PIEDI IN TROPPE STAFFE: PER EVITARE LE SANZIONI ALLE IMPRESE DI STATO, XI JINPING MANDA AVANTI I PRIVATI AD AIUTARE PUTIN – LA “SPATECY CHINA” AVREBBE FORNITO IMMAGINI SATELLITARI DEL TERRITORIO UCRAINO AL FAMIGERATO GRUPPO WAGNER, ED È FINITA SOTTO SANZIONI NEGLI USA – XI JINPING NON RINNEGA L’AMICIZIA “SENZA LIMITI” CON “MAD VLAD”, MA NON SI È MAI CONVINTO A FORNIRGLI ARMI, ED È TERRORIZZATO DALLE SANZIONI SECONDARIE ALLE IMPRESE STATALI. MA IL MODO PER DARE UNA MANO SI TROVA SEMPRE…