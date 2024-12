DRAMMA A ROMA, DOVE UN 12ENNE È PRECIPITATO DALLA FINESTRA AL DECIMO PIANO DEL PALAZZO IN CUI VIVEVA, NEL QUARTIERE COLLATINO - IL RAGAZZINO È MORTO ALL'OSPEDALE BAMBINO GESÙ, DOVE È ARRIVATO IN CONDIZIONI DISPERATE - QUANDO È CADUTO DALLA FINESTRA DELLA SUA CAMERA, IN CASA CON LUI C'ERA LA BABY SITTER - SI È TRATTATO DI UN TRAGICO INCIDENTE O DI UN GESTO VOLONTARIO?

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

ambulanza

Un volo di diversi metri prima di finire sull'asfalto. Tragedia nel pomeriggio alla periferia della capitale. Un bambino di 12 anni è precipitato da una finestra al decimo piano di un palazzo di via Igino Giordani al Collatino.

L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al numero di emergenza 112 da chi è stato allertato dal tonfo secco dopo il volo. Sul posto sono arrivati subito il personale del 118 e la polizia che indaga sulla vicenda.

I sanitari hanno cercato di rianimare il bimbo, poi la corsa all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il dodicenne è arrivato in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

ambulanza

Stando alla prima ricostruzione degli investigatori, il dodicenne si trovava in casa con la baby sitter ed è precipitato dalla finestra della sua cameretta finendo in un parchetto interno. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire come abbia fatto a cadere giù: se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. [...]