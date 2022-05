I DRAMMATICI FILMATI DELLA RESSA IN NIGERIA DOVE SONO MORTE 31 PERSONE ALLA DISTRIBUZIONE DI CIBO DA PARTE DI UNA ORGANIZZAZIONE RELIGIOSA LOCALE - LA FOLLA, ARRIVATA MOLTE ORE PRIMA DELL'APERTURA DEI CANCELLI PUR DI RIUSCIRE A STRAPPARE QUALCOSA DA MANGIARE, A UN CERTO PUNTO SI E' SPAZIENTITA E HA INIZIATO A SPINGERE, PROVOCANDO LA STRAGE - TRA LE VITTIME ANCHE ALCUN BAMBINI - VIDEO E FOTO

Dagotraduzione dal Guardian

Strage in Nigeria durante un evento di beneficenza 7

Sabato scorso l’enorme folla accorsa per un evento di beneficenza organizzato dalla Chiesa nel Sud in Nigeria ha provocato 31 morti e 7 feriti. Il programma della chiesa pentecostale dell’Assemble dei Re, nello stato di Rivers, mirava a “offrire speranza” ai bisognosi. Intitolato “Shop for Free”, offriva ai partecipanti cibo e vestiti gratuiti.

In Nigeria 80 milioni di persone vivono in povertà, così, nonostante l’inizio dell’evento fosse stato programmato per le 9, già dalle 5 del mattino le persone avevano iniziato a mettersi in fila. Secondo Grace Iringe-Koko, queste persone in qualche modo sono riuscite a sfondare il cancello chiuso a chiave. Travolte dalla massa, 31 persone sono morte, tra cui cinque fratellini e una donna incinta, e 7 sono rimaste ferite.

Strage in Nigeria durante un evento di beneficenza 6

Nei video diffusi, si vedono mucchi di vestiti e scarpe che erano destinati ai poveri. Decine di residenti hanno poi affollato la scena, piangendo i morti e offrendo assistenza ai soccorritori, che hanno curato i feriti sul posto. Un testimone, che si è identificato solo come Daniele, ha detto che «c’erano così tanti bambini» tra i morti.

Secondo Christopher Eze, che ha assistito alla scena, alcuni membri della chiesa sono stati aggrediti e feriti dai parenti delle vittime. La chiesa ha rifiutato di commentare. L’evento è stato sospeso.

Strage in Nigeria durante un evento di beneficenza 5

Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere in Nigeria. Nello stato di Anambra, 24 persone sono morte durante un raduno nel 2013, mentre altre 16 sono rimaste uccise nel 2014 quando la folla è andata fuori controllo durante uno screening per lavori governativi nella capitale.

