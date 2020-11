DRESDA NEL SACCO – SONO STATE ARRESTATE TRE PERSONE PER IL “FURTO PIÙ CLAMOROSO DEL DOPOGUERRA”, IL SACCHEGGIO DI GIOIELLI SETTECENTESCHI DAL CASTELLO DI DRESDA: SONO TUTTI VENTENNI APPARTENENTI AL CLAN DELLA MALA TURCA REMMO – 1600 POLIZIOTTI STANNO CERCANDO DUE GEMELLI DELLA STESSA FAMIGLIA, MA INTANTO I DIAMANTI CHE VALGONO 1 MILIARDO SONO SPARITI NEL NULLA…

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

castello di dresda

Il valore della refurtiva è stato sempre definito «inestimabile» dai report di polizia e dalla direzione del museo: un saccheggio di gioielli settecenteschi tra cui tre parure di diamanti e brillanti stimate attorno al miliardo di euro. Il furto, avvenuto quasi un anno fa (era il 25 novembre 2019) alla «volta verde», la «Grünes Gewölbe», cioè la sala del Tesoro del castello di Dresda.

il colpo del secolo al castello di dresda

Ieri a Berlino sono stati arrestati tre presunti autori del «furto più clamoroso del dopoguerra» - così era stato definito dai giornali - in una caccia all'uomo che ha tenuto impegnati per 6 ore circa 1.600 poliziotti. Ancora nessuna traccia dei diamanti. I tre arrestati - con l'accusa di rapina e incendio doloso - sono due 23enni e un 26enne con la cittadinanza tedesca; ancora latitanti, ora ricercati su scala globale, i due gemelli Abdul Majed Remmo e Mohamed Remmo, 21 anni, che fanno parte dello stesso clan.

la stella dell'ordine polacco dell'aquila bianca

Le indagini ritengono coinvolte 7 persone almeno. I Remmo sono tra le famiglie criminali più note in Germania: di origine anatolica, più di 500 parenti, vivono nel Paese da metà circa degli anni Ottanta. E sarebbero anche i responsabili di un altro clamoroso furto: quello del 2017 in cui dal berlinese Museum Bode sparì una moneta d'oro da cento chili (mai ritrovata).

Il blitz della polizia al quartiere Neukölln di Berlino è scattato all'alba di ieri e durato mezza giornata: strade chiuse al traffico, impiegato un ariete, setacciati in un isolato dopo l'altro 20 appartamenti, 2 garage, un caffè e diverse automobili. Senza trovare nulla. Il furto a Dresda risale al 25 novembre scorso, quando sparirono da una vetrina perforata con un'ascia 20 gioielli barocchi.

i ladri all'opera al grunes gewolbe di dresda 1 3

Tra questi il famoso «Sàssone bianco», diamante da 49 carati del valore di 12 milioni di dollari. Il più prezioso, il «Verde di Dresda», 41 carati, scampò alla razzia: era in mostra a New York. La camera della «Grünes Gewölbe» fu fatta costruire dall'elettore sassone Augusto il Forte (1670-1733) tra il 1723 e il 1730 e oggi è stata trasformata in un museo in due sezioni. La parte storica si trova al piano terra della Residenzschloss.

ABDUL MAJID REMMO

In totale sono 4 mila gli oggetti preziosi contenuti nel museo, tra gioielli, pietre preziose, oggetti in avorio, argento, ambra. Il valore dei gioielli rubati - che a gennaio un'agenzia di investigatori israeliani aveva rintracciato sul Dark Web - è stato definito «inestimabile» perché mentre le pietre e i metalli in sé non sono tutti di grande valore lo è la foggia dei gioielli, e il contributo alla storia artistica e culturale del Paese.

MOHAMMED REMMO

Gli inquirenti pensano - e sembra improbabile che interrogare i tre arrestati di ieri potrà fornire loro nuovi elementi decisivi - che il colpo sia stato commesso materialmente da due persone «di statura molto piccola», che riuscirono a entrare nella stanza del tesoro attraverso una finestra con delle inferriate. L'azione, parzialmente ripresa da una telecamera, durò pochi minuti, e i ladri riuscirono a scappare a bordo di una Mercedes 500 mascherata da taxi. Sul posto anche un guardiano finì fra i sospettati, nell'imbarazzo del museo la cui sicurezza era notoriamente piena di falle.

diamante rubato al castello di dresda

uno dei pezzi rubati al castello di dresda i ladri all'opera al grunes gewolbe di dresda 1 1 grunes gewolbe di dresda 1 3 grunes gewolbe di dresda 1 1 grunes gewolbe di dresda 1 2 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 1 2 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 10 angela merkel al grunes gewolbe di dresda 1 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 1 1 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 2 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 1 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 3 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 5 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 4 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 6 gioielli rubati dal grunes gewolbe di dresda 8 i ladri all'opera al grunes gewolbe di dresda 1 2