DROGATI E PIRATI – UN BAMBINO DI 11 ANNI È MORTO INVESTITO DA UN’AUTO A TERRACINA MENTRE STAVA ATTRAVERSANDO SULLE STRISCE PEDONALI – IL PICCOLO È STATO TRAVOLTO SOTTO GLI OCCHI DELLA MADRE E DELLA ZIA CHE NON HANNO POTUTO FARE NIENTE – IL CONDUCENTE, UN DICIOTTENNE DI FONDI CHE ERA IN AUTO CON TRE AMICI, È RISULTATO NEGATIVO ALL’ALCOL TEST, MA POSITIVO AL DROGA-TEST IN OSPEDALE – NONOSTANTE AVESSE DA POCO PRESO LA PATENTE DI GUIDA, IL GIOVANE AVREBBE GIÀ...

Clemente Pistilli per Repubblica - Roma

undicenne investito terracina 4

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per dirigersi sul lungomare di Terracina a fare una passeggiata, ed era quasi sul marciapiede quando una Volkswagen Polo grigia, giunta a forte velocità, lo ha travolto. Un dramma consumatosi sotto gli occhi della madre e della zia quello di Romeo Golia, undici anni.

Per il bambino, originario di Napoli e residente nella città balneare pontina, non c'è stato nulla da fare. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvare la vita al bimbo, che era orfano di padre e che stava passando l'estate con quel pezzo di famiglia che gli era rimasta, ma invano. Venerdì sera le strade di Terracina erano affollate. Sull'Appia, all'altezza del ristorante " La Capannina", il bambino e la sua famiglia stavano attraversando per dirigersi sul lungomare.

UNDICENNE INVESTITO TERRACINA

La Volkswagen Polo è arrivata come un proiettile e ha centrato in pieno il bimbo. Erano circa le 23. Romeo Golia era a pochi metri dalla madre e dalla zia, che hanno assistito impotenti a quel dramma. Scattato l'allarme, un'ambulanza del 118 si è precipitata sul posto e ha prestato i primi soccorsi al bambino. Troppo gravi i traumi. Quando il bimbo è giunto all'ospedale " Fiorini" era già in coma. I medici non hanno voluto lasciare nulla di intentato.

undicenne investito terracina 3

Con un'eliambulanza la vittima è stata trasferita all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata in condizioni disperate e dove è stata dichiarata la morte cerebrale. La mamma di Romeo, con un gesto di grande generosità, ha quindi dato anche parere favorevole all'espianto degli organi, sperando così di salvare altre vite.

A investire il bimbo è stato un diciottenne di Fondi, Nicolas Stravato, che era in auto con tre amici. Il giovane, che ha da poco preso la patente di guida, avrebbe già avuto incidenti, collezionato multe per infrazioni al codice della strada e di recente, per un parcheggio in sosta vietata, avrebbe anche inveito contro gli agenti, prendendosi una denuncia per minaccia a pubblico ufficiale.

undicenne investito terracina 1

La polizia locale di Terracina lo ha subito sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo, e lo ha poi portato in ospedale per fare le analisi. Dai primi accertamenti sembra fosse positivo alle droghe, ma gli investigatori ancora non hanno l'esito definitivo degli accertamenti. Per il diciottenne, un nuotatore professionista, appartenente a una famiglia impegnata nel Mercato ortofrutticolo di Fondi, si profila ora l'accusa di omicidio stradale.

undicenne investito terracina 2

La polizia locale ha effettuato tutti i rilievi, ha sequestrato la Volkswagen Polo, ha raccolto numerose testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. I vigili hanno quindi trasmesso un articolato rapporto alla Procura della Repubblica, che dovrà decidere come procedere nei confronti dell'automobilista. A Terracina intanto il cordoglio per l'accaduto è enorme. Una città intera piange Romeo e chiede un giro di vite per frenare gli eccessi di troppi giovani che utilizzano le strade come una pista.