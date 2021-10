A DUBAI CON LA DROGA NON SCHERZANO - NEGLI EMIRATI ARABI UN 24ENNE INGLESE E' STATO CONDANNATO A 25 ANNI DI CARCERE PERCHE' TROVATO IN POSSESSO DI OLIO PER VAPORIZZATORI AL CBD - ANCHE SE CONSIDERATA LEGALE NEL REGNO UNITO E IN EUROPA, LA SOSTANZA E' IN DERIVATO DELLA CANNABIS E NEL PAESE E' VIETATISSIMA - L'UOMO SI DICE INNOCENTE MA LA POLIZIA L'HA COSTRETTO A CONFESSARE IN ARABO, LINGUA CHE NON PARLA, E...

Dagotraduzione dal Guardian

Billy Hood 2

Billy Hood, 24 anni, allenatore di calcio di Kensington, Regno Unito, è stato condannato a 25 anni di carcere a Dubai per traffico, vendita e possesso di droga. L’uomo è stato trovato dalla polizia con quattro bottiglie di liquido per vaporizzatori contenenti CBD nel bagagliaio della macchina.

Hood ha raccontato di essere stato fermato dalla polizia e di essere stato costretto a confessare in arabo, una lingua che non parla. Gli oli da vaporizzazione trovati nell'auto di Hood il 31 gennaio contenevano CBD, che è legale nel Regno Unito e in molti altri paesi, ma illegale negli Emirati Arabi Uniti in quanto contiene oligoelementi di THC, il componente psicoattivo della cannabis. Gli oli erano stati acquistati nel Regno Unito, e da qui l'accusa di traffico.

Billy Hood e la mamma

In una dichiarazione al gruppo della campagna Detained in Dubai, Hood ha affermato di non essere a conoscenza degli oli nel bagagliaio, ma pensava che fossero stati lasciati da un amico inglese che aveva visitato un paio di settimane prima.

Hood ha raccontato di essere stato avvicinato dalla polizia fuori da casa sua, che gli ha chiesto di perquisire la sua casa e la sua auto in cerca di droga. «Ero scioccato, spaventato e confuso. Ho detto loro che non ero a conoscenza o in possesso di droghe o sostanze», ha detto.

Dopo la scoperta dell'olio di CBD, Hood ha affermato di essere stato detenuto in una cella di isolamento per 14 giorni senza prodotti per l'igiene. Dopo una settimana, è stato informato che avrebbe dovuto affrontare una seconda accusa.

Hood, che ha giocato a calcio semi-professionista per il Kensington & Ealing Borough FC, ha detto di avere una posizione di "tolleranza zero" nei confronti di droghe e sostanze illegali.

CBD

La famiglia di Hood sta lavorando con i detenuti a Dubai e gli avvocati locali per fare appello contro le sue condanne, e stanno finanziando le spese legali attraverso una pagina GoFundMe che ha raccolto finora oltre 11.000 sterline.

Sua madre, Breda, un'assistente didattica di 55 anni, ha affermato di aver sperimentato «il peggior stress di sempre» negli ultimi nove mesi.

Ha detto: «È sempre stato un bravo ragazzo e non è mai stato fastidioso. Aiuta i bambini, glli allenatori e i volontari. Non si è mai drogato, mai... Mio figlio non merita di perdere tutta la vita per l'olio di CBD che non era nemmeno suo».

Billy Hood 3

Radha Stirling, amministratore delegato di Detained in Dubai, ha detto che i visitatori del paese devono prestare particolare attenzione a non cadere in contrasto con la sua politica di tolleranza zero sulle droghe. Recentemente sono state emesse condanne possesso di semi di papavero, che contengono alcaloidi dell'oppio; prescrizioni mediche; tracce di droghe consumate mesi prima dell'arrivo nel Paese emerse dai test delle urine.

«Puoi proteggerti stando rigorosamente attento a ciò che prendi, ma solo fino a un certo punto perché ci sono ancora arresti illeciti e il desiderio della polizia di ottenere una condanna anche se illecitq», ha detto Stirling, aggiungendo che «costringere alla confessione è all'ordine del giorno».