DUBLINO SOTTO CHOC: TRE GIOVANISSIME SORELLE SONO STATE AMMAZZATE IN CASA – È SUCCESSO NEL QUARTIERE POPOLARE DI TALLAGHT: PER L’OMICIDIO PLURIMO È STATO ARRESTATO UN VENTENNE. PROBABILMENTE SI TRATTA DI QUALCUNO CHE LE RAGAZZE, O LA LORO FAMIGLIA, CONOSCEVANO BENE. È RIMASTO GRAVEMENTE FERITO ANCHE IL FRATELLO…

Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Tre giovanissime sorelle uccise in casa. È accaduto a Dublino, in una delle abitazioni popolari di Tallaght, alla periferia sud-ovest della capitale irlandese. Non è stata rivelata l’età delle ragazzine vittime della furia omicida, ma una di loro sarebbe adolescente e le due altre sarebbero ancora più giovani, probabilmente bambine. A nulla è servito il trasporto in ospedale.

La polizia irlandese “Garda”, che è stata chiamata a mezzanotte e mezza circa di ieri notte, sta indagando per ciò che sembra essere una follia assassina da parte di qualcuno che le giovani e la loro famiglia conoscevano bene o forse addirittura un loro stesso familiare.

È stato arrestato infatti, con l’accusa di omicidio plurimo, un giovane di circa 20 anni, di cui non sono state rivelate le generalità, né si sa se sia un parente delle vittime. Ignoti anche il movente o le circostanze che abbiano scatenato la strage. Mentre gli inquirenti hanno comunicato al resto della comunità locale sotto shock che non “c’è ulteriore pericolo per la loro incolumità dopo il violento e traumatico incidente occorso la scorsa notte”.

La modalità di questa drammatica strage familiare deve essere ancora appurata dalla polizia e dai rilevamenti scientifici. Ma, nella violenza omicida, è rimasto ferito gravemente anche il fratello delle tre sorelle uccise, ricoverato a Dublino, ma non in pericolo di vita. In ospedale per accertamenti anche la madre, la quale però è stata ferita solo leggermente.

