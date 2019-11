I DUCHI DI KIVVESENCULA - NESSUNO LI CERCA, NESSUNO RIVOLGE LORO LA PAROLA, NESSUNO GLI SCRIVE: A POCHE SETTIMANE DALL’INTERVISTA DI MEGHAN E HARRY GIUDICATA “CONTRO LA CORONA”, I DUCHI DI SUSSEX SAREBBERO ISOLATI DA TUTTI – A PALAZZO HANNO ROGNE PIU' URGENTI (VEDI I GUAI DI ANDREA) DEI CAPRICCI DEI DUE VIZIATELLI, PARE CHE QUESTA VOLTA LA FAMIGLIA REALE NON SIA DISPOSTA A…

Nessuno li cerca, nessuno gli rivolge la parola, nessuno gli scrive: all’indomani delle dichiarazioni rese ai media, giudicate “contro la Corona”, il principe Harry e Meghan Markle sarebbero, di fatto, isolati da tutto e tutti. È questo ciò che ha rivelato una fonte vicino alla coppia al giornale People: stando a quanto riporta la soffiata, il clima intorno ai duchi del Sussex sarebbe a dir poco gelido.

A quanto pare, dunque, la famiglia reale non ha perdonato loro di essere usciti fuori dalle righe e di aver parlato pubblicamente dei propri problemi: nel corso delle riprese per un documentario a loro dedicato, Harry ha affermato di essersi allontanato dal fratello William, mentre Meghan Markle ha detto di non riuscire più a vivere bene la sua vita, braccata com’è dai media.

Se è vero che il tempo cura le ferite, in questo caso c’è un’eccezione alla regola: nonostante ormai siano trascorse settimane dalle dichiarazioni “incriminate”, secondo la fonte ascoltata da People, i rapporti tra i duchi e il resto della famiglia sarebbero ancora molto tesi. Nello specifico, nessuno si starebbe curando di loro.

Non tutti, però, sono d’accordo con l’affermazione della fonte anonima. L’autore ed esperto di affari reali, Phil Dampier, ha detto all’Express che, dopo il documentario, Kate si è precipitata a contattare Meghan: “Ha fatto del suo meglio per tenere tutti uniti e per aiutarla”, ha aggiunto. Secondo Dampier, sarebbe auspicabile che la coppia passasse il Natale insieme alla Regina e non in USA come i rumors prevedono.

Questo basterebbe a ricucire i rapporti: “Nel caso in cui non partecipassero, il problema si aggraverebbe ancora di più. Non credo che vogliano passare più tempo con la madre di Meghan: hanno sei settimane per stare con lei”.

Stando a quanto riportato da People e da alcune fonti ascoltate dal magazine, i due fratelli avrebbero iniziato ad allontanarsi in seguito alla decisione di Harry di sposare Meghan: il maggiore avrebbe consigliato al più piccolo di “andarci piano”, ferendolo.

