I DUCHI DI SUSSEX NON FANNO IN TEMPO A TORNARE NEL REGNO UNITO CHE I BRITANNICI SOGNANO DI LEVARSELI DALLE PALLE – PER IL LORO PRIMO IMPEGNO UFFICIALE A LONDRA DOPO LE VACANZE HARRY E MEGHAN HANNO SCELTO LA CANADA HOUSE: SECONDO AMICI DELLA COPPIA I DUE VORREBBERO TRASFERIRSI A TORONTO, DOVE LEI HA VISSUTO PER 7 ANNI – E SPUNTA L’AGENZIA VICINA A WEINSTEIN PER IL LANCIO DI… - VIDEO

Gian Luca Bauzano per "www.corriere.it"

harry e meghan markle 9

Il primo impegno ufficiale dei duchi di Sussex, subito dopo l’Epifania, il 7 gennaio 2020, la visita alla Canada House di Londra. Il principe Harry e la consorte Meghan così volevano ringraziare i canadesi per la splendida ospitalità. Riflettori puntati sul look tutto marrone della duchessa.

In realtà si tratterebbe di un ulteriore avvicinamento dei Sussexes alla decisione di rinunciare al titolo reale e trasferirsi in Canada. Lo danno quasi per certo i tabloid britannici. The Sun riporta rivelazioni uscite dalla cerchia più ristretta degli amici dei duchi. Il Daily parla del Canada come ipotesi sempre più certa dopo che la coppia reale sembrerebbe aver preso in considerazione l’Africa.

harry e meghan markle 7

Ipotesi poi scartata. Lo scrittore e giornalista Tom Bradby , «close friend» della coppia, nel corso della messa in onda odierna del new magazine televisivo ITV News at Ten ha dichiarato si tratti non certo di un grande segreto il fatto che Harry & Meghan abbiamo considerato da tempo il loro futuro lontano dalla Royal family. Come tradizione il Palace smentisce i rumors.

harry e meghan markle 30

Gli auguri via mail

Lo scalpore suscitato dal messaggio d’auguri natalizio con la foto scattata da Harry, Meghan & little Archie sotto l’albero e mandata via mail, mentre The Queen festeggiava il Natale nel castello di Sandringham a questo punto apparirebbe quasi calcolato. I duchi hanno trascorso sei settimane in Canada durante le festività, e sembra già programmino di passarne a breve altre due.

harry meghan e archie

Non si sa se sono state le 5mila miglia di distanza da Londra e dalla Royal Family a far maturare nella coppia la decisione di rinunciare al titolo e trasferirsi. Gli amici della coppia hanno dichiarato che questa ha numerosi amici in Canada, dove Meghan a Toronto ha trascorso ben sette anni mentre girava sul set di Suits e prima di incontrare e conoscere il principe Harry. E proprio il principe nel 2017 a Toronto sostenne gli Invictus Games.

Le dichiarazioni di Harry

Nell’ottobre 2019 il principe Harry aveva dichiarato proprio a Tom Bradby in un controverso documentario il desiderio di lasciare il Regno Unito per vivere in un’altro Paese con Meghan.

harry e meghan markle 4

La scelta di visitare la Canada House a Londra come primo impegno pubblico sottolineerebbe il legame con il Paese e la concretezza dell’ipotesi del trasferimento. Non solo. Nel marzo 2019 la coppia ha celebrato il Commonwealth Day intervenendo alla celebrazione nella Canada House dove Meghan è apparsa con un ammirato cappotto verde e ancora in dolce attesa.

harry e meghan markle 3

Circa due mesi dopo, il 6 maggio sarebbe nato Archie. E per il suo primo Natale la Sussex family avrebbe affittato un’abitazione nell’area di Vancouver per 14,1milioni di dollari. Dove la mamma della duchessa Doria Ragland ha fatto loro visita, snobbando il Royal Christmas lunch a Sandringham.

La nuova fondazione

Nelle prossime settimane a quanto è trapelato, i duchi di Sussex dovrebbero incontrare sia The Queen sia il principe Charles per affrontare concretamente l’argomento. Se il tutto venisse reso ufficiale lo staff che segue la coppia resterebbe nelle sale di Buckingham Palace, anche perché i Sussexes stanno lavorando per il lancio della Sussex Royal Foundation, lancio posto sotto tiro per la scelta di Meghan Markle di lavorare a fianco della discussa agenzia Sunshine Sachs, coinvolta in uun passato recente in attività con Harvey Weinstein.

harry e meghan markle 28

Del resto il discorso tv di The Queen seduta vicino alla scrivania reale dove non appariva la foto della Sussex family, ma quella dei duchi di Cambridge e il recente scatto/ritratto di famiglia reale con Elisabetta II e gli eredi al trono (i principi Carlo, William e George), la vede focalizzata a portare avanti la discendenza e ad avere il pronipote George nel reagale cuore di sovrana. In quello di bisnonna senza dubbio c’è uno spazio anche per Archie e daddy Harry.

harry e meghan markle 27 meghan markle 1 harry e meghan markle 5 harry e meghan markle 6 harry e meghan markle 1 meghan markle 2 harry e meghan markle 20 harry e meghan markle 8 harry e meghan markle 13 harry e meghan markle 10 harry e meghan markle 11 harry e meghan markle 12 harry e meghan markle 14 harry e meghan markle 15 harry e meghan markle 16 harry e meghan markle 17 harry e meghan markle 18 harry e meghan markle 19 harry e meghan markle 2 harry e meghan markle 31 harry e meghan markle 21 harry e meghan markle 22 harry e meghan markle 26 harry e meghan markle 23 harry e meghan markle 24 harry e meghan markle 25 harry e meghan markle 29