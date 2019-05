POLITICA SHOW - LA NUOVA MINISTRA DELLA DIFESA TRA RUM, REALITY E SCHERZI DA CASERMA, È PRONTA A SFIDARE THERESA MAY PER LA PREMIERSHIP - PENNY MORDAUNT È DIVENTATA CELEBRE PER AVER PARTECIPATO A UNO SHOW IN CUI SI ERA TUFFATA DAL TRAMPOLINO. E PERCHÉ AVEVA TENUTO IN PARLAMENTO UN DISCORSO SULL'IMPORTANZA DEL POLLAME, SOLO PER TENER FEDE A UNA SCOMMESSA CHE…