DUE CUORI E UNA CAPANNA - LA COVER STORY DI “NOVELLA 2000” SU SALVINI IN LOVE CON LA VERDINI: IN QUESTA SETTIMANA DI CASINO POLITICO, LEI GLI È STATA A FIANCO ANCHE SE EVITA DI SOVRAESPORSI, E MATTEO LE HA PRESENTATO I FIGLI - L’INCONTRO ALLA FINE DELL’ANNO SCORSO, I SELFIE, IL PADRE DI LEI E LA DIFFERENZA DI ETÀ (20 ANNI), MA “FRANCI”, CON LE ACQUE POLITICHE CHE SI AGITANO, VUOLE ESSERE IL “PORTO SICURO” DEL CAPITONE (COPY ROBERTO ALESSI) – VIDEO

Roberto Alessi per “Novella 2000”

novella 2000 matteo salvini francesca verdini 1

L’uomo più appetibile con cui stare insieme oggi in Italia? Matteo Salvini. Con tutto il potere che ha (la Lega oggi come oggi potrebbe per gli appassionati di sondaggi superare il 40 per cento dei consensi), la grinta, il carisma e la fama è sicuramente il protagonista assoluto di questo 2019. Essere la sua fidanzata è un privilegio.

novella 2000 matteo salvini

L’uomo più difficile con cui stare insieme? Matteo Salvini. Con tutto l’odio che si è tirato addosso dai nemici, con tutta l’invidia di chi avrebbe voluto i suoi consensi, con le sue posizioni senza se e senza ma, è sicuramente la persona più detestata in Italia.

novella 2000 matteo salvini francesca verdini

Essere indicata come la sua fidanzata è quasi una grana, sicuramente una perdita di libertà e non è un sacrificio da niente se sei una ragazza come Francesca Verdini, vent’anni meno di Matteo, colta, legatissima alla sua famiglia, figlia di Denis Verdini, imprenditore e politico, sorella di Tommaso, anche lui imprenditore (lei lo aiuta nei ristoranti PaStation, tra Londra, Firenze, Roma e presto anche a Milano), una madre e una nonna che adora e un nonno che non c’è più e la cui assenza sente in ogni momento.

francesca verdini con matteo salvini e i suoi figli a forte dei marmi

la copertina di novella 2000 su matteo salvini e francesca verdini in love

Lei e Matteo Salvini hanno iniziato a frequentarsi dalla fine dell’anno scorso, lui impazzisce per la pasta e al PaStation la pasta è ottima, ma è bastato un assaggio del primo incontro per farlo sbarellare per Francesca. Oggi, la loro storia viene vissuta sia da Salvini sia da Francesca con grande attenzione e delicatezza. Salvini, chiamato da Roberto D’Agostino, irriverente come lui solo, “il truce”, protegge il loro legame, non ne parla.

SALVINI VERDINI

E anche Francesca evita sovraesposizioni. Per delicatezza, per evitare domande, per timidezza (pare che lui sia molto più timido di lei sulle faccende di cuore) e anche perché, a 26 anni, ci si sente sempre insicuri su quello che è il futuro accanto a un uomo così determinante e determinato in politica, con due figli, uno adolescente, una ancora bambina. Avuti da due donne diverse. Non è facile per una ragazza confrontarsi con realtà e passati più presenti.

FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI

Franci ci prova. Tensioni? Forse. Incertezze? Di questi tempi che cosa c’è di certo? Non manca chi gufa sulla loro storia. Lui non fa una piega, lei nemmeno. “Vivimi senza paura”, canta Laura Pausini. Sembrerebbe il loro inno. Le incertezze le lasciano agli altri, in politica, come in amore.

