Estratto dell'articolo di Valentina Lupia per “la Repubblica - Edizione Roma”

È mercoledì, una coppia d'amici decide di andare a cena sabato sera.

Trattoria o ristorante gourmet? Nell'indecisione i due prenotano in due locali differenti per poi sceglierne uno ultimo. Alla fine optano per il ristorante gourmet, ma la trattoria, dove non si sono presentati e non hanno nemmeno disdetto, applica una penale: 20 euro per ospite.

È quello che succede sempre più spesso nei ristoranti di Roma: per tutelarsi dal no-show, ossia dalla mancata presenza del cliente o dalla disdetta all'ultimo, al momento della prenotazione di un tavolo cuochi e imprenditori richiedono ai clienti una caparra confirmatoria o una carta di credito a garanzia. Nel primo caso i soldi vengono scalati dal conto finale o, se non ci si presenta, vanno persi e rimangono al locale. Nel secondo, invece, l'ospite è avvertito: se non ci si presenta o si cancella troppo tardi, viene prelevata una cifra dal conto. […]

Sarah Cicolini, cuoca della pluripremiata trattoria SantoPalato, richiede una «carta di credito valida» per «garantire la prenotazione». La cancellazione è consentita fino a 12 ore prima dell'orario previsto, altrimenti «il ristorante si riserva il diritto di detrarre una penale di 20 euro per ospite». Lo stesso accade anche se si arriva con oltre 15 minuti di ritardo.

Fa lo stesso Davide Del Duca di Osteria Fernanda: per prenotare è necessaria la carta di credito e se si annulla all'ultimo o non ci si presenta, ecco l'addebito di 40 euro. Barred ne preleva 30, ma solo se il tavolo era stato riservato per un gruppo di almeno sei persone. Il fenomeno riguarda ancor di più i ristoranti d'alta fascia e stellati, dove un no- show equivale a un mancato incasso di centinaia di euro e a uno spreco di materia prima.

Da Glass Hostaria, una stella Michelin, «la prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito fino a 48 ore prima» contattando il ristorante via email. E se non ci presenta? Penale anche qui: 75 euro a persona. A La Pergola, il ristorante tristellato dello chef tedesco Heinz Beck, l'addebito è di 250 euro a commensale, sia per disdette dell'ultimo momento che per la mancata presenza, ma anche per modifiche all'ultimo momento (esempio: un tavolo da 5 che diventa da 3). Per prenotare, anche in questo caso, è obbligatoria la carta, che «non può in alcun caso essere prepagata». Solo di credito.

