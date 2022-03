31 mar 2022 14:30

DUE IN UNO - IN INDIA E' NATO UN BAMBINO CON DUE TESTE, TRE BRACCIA E DUE CUORI: SI TRATTA DI UN RARISSIMO CASO DI GEMELLI PARAPAGHI DICEFALI, UNA CONDIZIONE IN CUI AVVIENE LA FUSIONE DEI TRONCHI DEGLI EMBRIONI - IL CASO E' ECCEZIONALE PERCHE' I PICCOLI SONO VIVI E SONO STATI SUBITI TRASFERITI IN UN VICINO OSPEDALE - NESSUNO SI ERA ACCORTO DI NULLA, E LA MAMMA ERA CONVINTA DI PARTORIRE DUE BIMBI SANI...