TRA I DUE LITIGANTI, IL TRUMPONE GODE - LA SPACCATURA TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN POTREBBE AIUTARE DONALD TRUMP A TORNARE ALLA PRESIDENZA? - I DEMOCRATICI AVEVANO PUNTATO SU DI LEI PER LE ELEZIONI DEL 2024, MA I SONDAGGI LA DANNO COME LA VICEPRESIDENTE MENO AMATA DEGLI ULTIMI 50 ANNI E UN NUOVO LIBRO SVELA CHE ANCHE SECONDO LA CASA BIANCA NON E' ALL'ALTEZZA DEL RUOLO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kamala Harris

Per una donna in procinto di diventare la seconda persona al comando del paese più potente del mondo, la copertina di Vogue Usa sembrava essere un problema piuttosto banale, e invece è bastata a cancellare il sorriso dalla faccia di Kamala Harris.

Era il gennaio 2021, solo due settimane dopo l’elezione presidenziale, ma la Harris era mortificata perché la prestigiosa rivista aveva scelto di illustrare la sua intervista in copertina con una foto che la ritraeva in jeans attillati e scarpe da ginnastica Converse.

Era «ferita» e si sentiva «sminuita», tanto da aver chiesto ai suoi collaboratori: «Vogue rappresenterebbe un altro leader mondiale in questo modo?». Quando il suo agente si è lamentato con Anna Wintour, la giornalista ha spiegato di aver scelto personalmente la foto perché pensava che rendesse Harris «riconoscibile».

Le copertine di Vogue con Kamala Harris

Ma, a detta degli autori di un nuovo libro che sta causando molti mal di pancia a Washington, Harris chiaramente non voleva essere «facilmente riconoscibile», voleva essere «formidabile». Per la sua edizione online, Vogue ha poi utilizzato un'altra foto – quella in cui indossa un tailleur con le braccia conserte - e ha pubblicato un'edizione limitata con l'immagine approvata.

Ma, quando il responsabile dello staff di Harris, Tina Flournoy, ha comunicato il profondo turbamento del suo capo a una figura di spicco della squadra di Biden, a Flournoy e Harris è stato risposto di crescere. I rivoltosi avevano appena preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti, l'economia era in gravi difficoltà e la pandemia stava devastando la popolazione. «Tina», ha replicato il consigliere in tono appassito, «questi sono problemi del Primo Mondo».

Joe Biden e Kamala Harris

Secondo i giornalisti Jonathan Martin e Alexander Burns, autori del libro di prossima uscita “This Will Not Pass: Trump, Biden And The Battle For America's Future”, quello scontro è stato il primo indizio di una spaccatura sempre più ampia tra il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti.

Una spaccatura, secondo molti, che potrebbe rovinare le speranze dei Democratici per le prossime elezioni e riportare Donald Trump alla Casa Bianca. Come potrà lo zio Joe, sempre più traballante, consegnare le redini a un successore il cui declino politico (per usare le parole di un amico del Senato citato nel libro) è una «tragedia greca a lenta combustione»?

Mentre questa settimana l’approvazione di Biden è scesa al nuovo minimo del 40% (continuando un crollo iniziato con il pasticcio del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan e continuato con l’aumento delle morti per Covid lo scorso agosto), Harris's è già precipitata al 28%, diventando la vicepresidente meno popolare degli ultimi 50 anni. E questo è successo prima che esibisse la sua risatina in risposta a una domanda sui rifugiati ucraini durante una conferenza stampa in Polonia.

Donald Trump

Donald Trump deve essere intento a sfregarsi le mani, tutto contento. Non importa quanti americani rabbrividiscano alla prospettiva che vinca un secondo mandato (qualcosa a cui ha promesso di puntare), i suoi sogni potrebbero diventare realtà se l'opposizione non riuscirà a mantenere la sua nave in difficoltà e trovare un avversario credibile per il 2024.

Il nuovo libro, che uscirà a maggio (sebbene alcuni estratti siano trapelati sul sito web Politico) gira il coltello nella piaga: sostiene che la diffusa percezione pubblica di Harris come imperiosa, insicura e fuori di sé è condivisa anche dalla Casa Bianca. Secondo Martin e Burns, che lavorano per il New York Times, il rapporto tra Biden e Harris sta peggiorando ed è ora caratterizzato da rabbia, disprezzo reciproco e guerre per il territorio.

Kamala Harris ride in Polonia

Una senatrice a lei vicina ha detto loro che «la frustrazione di Harris è nella stratosfera» e che la vicepresidente ha fatto sapere agli assistenti della Casa Bianca con «franchezza» che non vuole che il suo mandato sia limitato ad alcune questioni «principalmente associate alle donne e ai neri americani».

Gli addetti ai lavori di Biden, nel frattempo, preferiscono una spiegazione diversa: il vicepresidente semplicemente non è all'altezza del compito. Harris è arrivata al punto di lamentarsi del fatto che il personale della Casa Bianca non si alzi in piedi quando entra in una stanza.

joe biden e kamala harris durante l'operazione contro abu ibrahim al hashimi al qurayshi

«Alcuni dei consiglieri di Harris credevano che la cerchia ristretta quasi interamente bianca del presidente non mostrasse al vicepresidente il rispetto che meritava», dice il libro. «Harris era preoccupata che il personale di Biden la guardasse dall'alto in basso; si è fissata sugli insulti, sia reali che percepiti, in un modo che l'ala ovest trovava noioso».

Harris si è anche scontrata con l'ufficio del Presidente per il suo ruolo in politica estera, affermano gli autori. Il suo team voleva che supervisionasse le relazioni dell'America con i paesi scandinavi, un lavoro ovviamente abbastanza facile. Ma come vicepresidente di Barack Obama, Biden si era occupato dell'America Centrale, una sfida molto più grande, per via del problema dell'immigrazione illegale attraverso il confine messicano. Il team di Biden ha ritenuto ragionevole che Harris facesse lo stesso, oltre a supervisionare la riforma del voto, un'altra responsabilità difficile, anche se era stata lei stessa a richiederla.

joe biden e kamala harris

Il libro afferma che lo staff di Biden si è stancato delle lamentele del vicepresidente e dei suoi tifosi, che accusano il presidente di aver fatto di tutto per farla fallire (anche se non è chiaro il motivo per cui Biden avrebbe agito così).

Secondo quanto riferito, i mesi di lamentele sono culminati in un'esasperata Kate Bedingfield, direttrice delle comunicazioni di Biden, che in privato ha sommato il numero di volte in cui Harris ha fallito, concludendo che «era al di sotto delle aspettative altissime maturate durante tutta la sua carriera politica». Rispondendo a queste affermazioni, Bedingfield ha detto a Politico: «Il vicepresidente Harris è una forza in questa amministrazione e ho il massimo rispetto per il lavoro che fa ogni giorno per far avanzare il paese».

JOE BIDEN KAMALA HARRIS AI MINIMI DI CONSENSO

E pensare che solo un anno fa Biden la definiva con entusiasmo «l'ultima voce nella stanza», da consultare ogni volta che aveva bisogno di un consiglio onesto. Ma i loro pranzi settimanali, che negli anni Biden-Obama furono fondamentali, mancano di «intimità personale e politica», secondo il libro.

Alcuni hanno sempre avvertito che l’accoppiata Biden-Harris sarebbe stato un matrimonio di convenienza destinato a finire con il divorzio. Tra questi c'era anche la First Lady, Jill Biden. Secondo il libro, quando suo marito ha scelto Harris come suo compagno di corsa l'11 agosto 2020, la signora Biden non era d’accordo. «Ci sono milioni di persone negli Stati Uniti», si è lamentata in privato. «Perché dobbiamo scegliere quella che ha attaccato Joe?».

joe biden kamala harris

Presumibilmente si riferiva ai colpi feroci di Harris durante le primarie democratiche, come quando disse di credere alle donne che lo accusavano di essere state toccate in modo inappropriato. Anche se Biden ha sempre avuto solo belle parole per Harris, non era certo la base ideale per una partnership.

La carica di vicepresidente è stata derisa per secoli come un non lavoro, come sapranno i fan della commedia televisiva Veep. Tuttavia, con Harris avrebbe dovuto essere diverso. Dato che Biden spegnerà 82 candeline alle elezioni del 2024, gli addetti ai lavori democratici hanno sostenuto che Harris sarebbe diventata effettivamente un co-presidente, assumendosi gradualmente alcune delle sue responsabilità per poi sostituirlo senza problemi come candidato democratico alle elezioni. La 57enne era il procuratore generale della California prima di diventare la seconda senatrice nera.

Kamala Harris

I media hanno iniziato a chiamarla "Obama donna", cosa che secondo quanto riferito l'ha infastidita. I suoi difensori dicono che la scia infinita di titoli negativi è frutto di sessismo e razzismo. Ma è difficile pensare che non ci sia qualcosa di molto sbagliato visto il numero di dimissioni nel suo staff. L’ultima a gettare la spugna è stata Sabrina Singh, la sua vice addetta stampa, il nono membro della squadra ad abbandonarla. Harris è accusata di essere un capo disfunzionale.

Circa 18 persone collegate al vicepresidente hanno detto al Washington Post che era una «prepotente» che infliggeva «critiche distruttive per l'anima» ai suoi sottoposti e si rifiutava abitualmente di rivedere il materiale informativo, incolpando gli assistenti quando appariva impreparata.

Non sorprende che i Democratici stiano scrutando ansiosamente un candidato alternativo per il 2024. Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg e Hillary Clinton sembrano entrambi entusiasti, ma nessuno sa quante possibilità abbiano contro Trump. Michelle Obama avrebbe una buona possibilità, ma non sembra interessata.

kamala harris ride a una giornalista che le chiede dell'afghanistan 2

Quanto a Harris, dovrebbe spiegare perché qualcuno così sciocco da farsi fotografare da Vogue in jeans e scarpe da ginnastica meriti di avere la possibilità di prendere decisioni più urgenti.