1 - CHINA EASTERN CONFERMA VITTIME, 'PROFONDO CORDOGLIO'

boeing china eastern si schianta nel guangxi 10

(ANSA) - China Eastern ha confermato lo schianto del suo Boeing 737-800 con a bordo 132 persone e la presenza di vittime: la compagnia, in una nota sui social media, "ha espresso il cordoglio per i passeggeri e i membri dell'equipaggio vittime dell'incidente aereo". Il vettore ha inviato sue squadre sul luogo dell'incidente e ha aperto una linea diretta per le famiglie delle vittime.

La compagnia è stata la prima ad ammettere l'esistenza di vittime, senza però aggiungere altri dettagli. Mentre sono in corso i soccorsi, China Eastern ha trasformato in bianco e nero il proprio sito web ufficiale e il logo in segno di lutto, in linea con quanto i vettori sono soliti fare dopo un incidente per rispetto delle vittime. All'aeroporto di Guangzhou, il luogo di destinazione, è stata allestita un'area dedicata ai familiari dei passeggeri coinvolti nell'incidente.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 11

Sui social media, invece, alcune storie - non verificabili - sono diventate virali in relazione all'incidente, a partire dai presunti passeggeri che avrebbero dovuto essere sul volo, perso però a causa del maltempo o di un codice sanitario 'rosso' al Covid-19 che ha impedito l'imbarco. Un video che mostra l'aereo in picchiata ha raccolto milioni di visualizzazioni ed è stato confermato come autentico perché filmato dalle telecamere di una compagnia mineraria nella contea di Teng. Su Weibo, il Twitter in mandarino, sono state postate candele digitali e preghiere: una foto con una lanterna su fondo scuro invita a "pensare ai 132 passeggeri e membri dell'equipaggio", sperando sia "ancora possibile un miracolo".

2 - BOEING: PESANTE A WALL STREET CON INCIDENTE CINA, A -5,23%

Da Ansa

boeing 737 china eastern

Avvio pesante per Boeing a Wall Street i titoli cedono nelle prime battute il 5,23%, a 182,75 dollari, a causa dell'incidente del B737-800 di China Eastern schiantatosi con 132 persone a bordo nella regione meridionale del Guangxi, in una zona montuosa nella contea di Teng. Secondo le autorità dell'aviazione civile di Pechino, a bordo c'erano 123 passeggeri e 9 componenti dell' equipaggio. La compagnia, per la prima volta, ha confermato la presenza di vittime. Boeing era alle battute finali per far tornare il suo 737 Max in Cina, per la prima volta in tre anni.

3 - CINA, AEREO BOEING 737 CADE CON 132 PERSONE A BORDO: "SI È DISINTEGRATO, TUTTO IN POCHI MINUTI"

Da www.repubblica.it

boeing china eastern si schianta nel guangxi 12

Un Boeing 737 della China Eastern Airlines con 123 passeggeri e 9 membri dell’equipaggio è precipitato nel Sud della Cina, tra le montagne di Wuzhou, nella regione autonoma del Guangxi.

La China Eastern Airlines ha confermato sui social network l'incidente, nel primo pomeriggio italiano, con il numero di persone a bordo. La compagnia "ha espresso il cordoglio per i passeggeri e i membri dell'equipaggio vittime dell'incidente aereo". Sul volo MU5735, secondo quanto riportano i media locali citando fonti della stessa compagnia, non c'erano viaggiatori stranieri.

L’impatto è stato localizzato nel villaggio di Molang, nella contea di Tengxian, città di Wuzhou. Quasi mille i vigili del fuoco mobilitati. Poco dopo l’incidente il sito della China Eastern Airlines appariva in bianco e nero, in segno di lutto. La compagnia aerea ha fatto sapere di aver messo a terra tutta la sua flotta di 737-800: China Eastern ne ha 109.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 5

Secondo i dati di FlightRadar24, alle 14.20 il volo viaggiava ad un’altitudine di 29.100 piedi. Poco più di due minuti e 15 secondi dopo, i dati hanno mostrato che era sceso a 9.075 piedi. Altri 20 secondi dopo era sceso a 3.225 piedi.

Il record di sicurezza dell'industria aerea cinese è stato tra i migliori al mondo negli ultimi dieci anni. Il più grave incidente nei cieli cinesi si verificò nel 1994 quando un Tupolev Tu-154 da Xian a Canton si schiantò con 160 persone a bordo.

I soccorritori stanno arrivando sul posto alla ricerca di sopravvissuti. "Attualmente una squadra di soccorso si sta avvicinando", riporta la televisione di Stato cinese. "La situazione delle vittime rimane poco chiara”. Secondo le prime informazioni il volo MU5735, un Boeing 737-800 in servizio da quasi sei anni e mezzo, era partito da Kunming, nello Yunnan, alle 13.15 (ora locale), ed era diretto a Canton, dove sarebbe dovuto arrivare alle 15.07.

L'aereo caduto in Cina a metà del viaggio

In base ai dati di FlightRadar24 l’incidente è avvenuto alle 14.22 ora locale (le 7.22 in Italia). “L’aereo ha perso contatto quando si trovava sopra la città di Wuzhou”, ha affermato in un breve comunicato la Caac, l’amministrazione nazionale dell’aviazione civile, confermando la notizia dello schianto. Secondo gli ultimi rilevamenti riportati dal tabloid Global Times, il velivolo viaggiava a una velocità di crociera di 845 chilometri all'ora e a un'altitudine di 8mila 869 metri ed è "improvvisamente precipitato" facendo perdere il segnale radar alle 14.21 (le 7.21 in Italia). I video mostrano una sua caduta in verticale, negli ultimi istanti viaggiava a 9.400 metri al minuto. Le prime telefonate alle polizia sono arrivate alle 14.30.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 7

"Abbiamo inviato 25 autopompe e 117 vigili del fuoco sulla scena, ma poiché il luogo dell'incidente è troppo lontano e in una zona di montagna di difficile accesso, le autopompe non potevano raggiungere il velivolo, i vigili del fuoco sono entrati a piedi”, racconta un vigile del fuoco alla televisione Cctv. I media locali hanno citato un funzionario dei soccorsi che ha raccontato come l'aereo si è completamente disintegrato. Un incendio innescato dallo schianto ha bruciato bambù e alberi circostanti.

Erano dodici anni che non si verificava un incidente aereo del genere in Cina. L’ultimo nel 2010 quando 44 delle 96 persone a bordo di un aereo della Henan Airlines morirono per lo schianto dell’apparecchio all’aeroporto di Yichun, nella provincia dello Heilongjiang.

Il presidente cinese, Xi Jinping, si è detto "sconvolto" e ha ordinato "tutti gli sforzi" per organizzare le ricerche e i soccorsi. Il Consiglio di Stato, il governo cinese, secondo una nota dell'emittente televisiva statale China central television, ha nominato un gruppo di alti fuzionari per il coordinamento dei lavori e per scoprire la causa dell'incidente "il prima possibile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto arrivare a Xi il suo cordoglio: "Ho appreso con grande tristezza la notizia dello schianto sulle montagne del Guangxi del volo China Eastern 5735 diretto a Canton. Mentre sono in corso i soccorsi, desidero porgere a Lei, signor Presidente, e all'amico popolo cinese le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni del sincero e partecipe cordoglio degli italiani tutti e mio personale”.

Il Boeing 737 Max e gli incidenti degli anni passati

boeing china eastern si schianta nel guangxi 2

È un bimotore a corridoio singolo, uno degli aerei più diffusi al mondo per voli di corto e medio raggio. Secondo i dati di FlightRadar24 il velivolo coinvolto nell'incidente era un 737-800. La China Eastern ha diversi modelli di questa gamma, compreso il 737 Max. Quest'ultima versione in passato è stata tenuta a terra in tutto il mondo e la Boeing è finita nella bufera per gli incidenti aerei che avevano coinvolto due esemplari dello stesso tipo. L'ente regolatore dell'aviazione cinese ha dato l'approvazione al ritorno in volo del 737Max lo scorso dicembre, ma le compagnie aeree stanno ancora facendo dei test: quindi al momento non c'è nessun 737 Max in servizio nella Cina continentale.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 3

I precedenti e il rapporto Usa

Sono due: il volo Lion Air 610 precipitato il 29 ottobre 2018 e quello dell'Ethiopian Airlines 302 del 10 marzo 2019, in cui persero la vita 189 e 157 persone.

Reso pubblico dopo 18 mesi di indagine, il rapporto conclusivo del Congresso statunitense aveva inchiodato la Boeing alle sue gravissime responsabilità per entrambi i disastri. Un'analisi dettagliata della House Transportation Committee di 238 pagine, con decine di interrogatori, colloqui e oltre 600mila pagine di documenti, aveva dimostrato le responsabilità della Boeing e della Federal aviation administration (Faa), l'ente che negli Stati Uniti vigila sul trasporto aereo.

boeing china eastern si schianta nel guangxi 1

I due incidenti in meno di cinque mesi "sono stati il culmine orribile di una serie di ipotesi tecniche errate da parte degli ingegneri della Boeing, una mancanza di trasparenza da parte della direzione del colosso americano e una supervisione gravemente insufficiente da parte della Faa", si legge nel dossier della commissione. Lo stesso per il quale Boeing ha anche ridotto i test e accorciato l'addestramento dei piloti, nel tentativo di recuperare il ritardo nei confronti dell'Airbus A320neo. La produzione del 737 Max ha avuto uno stop di 20 mesi dal gennaio 2020.

BOEING 737 CHINA EASTERN boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi 1 boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi 2 boeing 737 china eastern si schianta nel guangxi BOEING 737 CHINA EASTERN SI SCHIANTA NEL GUANGXI boeing china eastern si schianta nel guangxi 9 boeing china eastern si schianta nel guangxi 8 boeing china eastern si schianta nel guangxi 6