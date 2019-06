DUE PIACIONI NELLA STESSA BARCA - LE IMMAGINI DELLA GITARELLA SUL LAGO DI COMO DI OBAMA E GEORGE CLOONEY - LO SCAFO È SALPATA DA VILLA OLEANDRA CON A BORDO LA STAR DI HOLLYWOOD E L’EX PRESIDENTE CHE HANNO AMMIRATO IL PANORAMA CON LE MOGLI AMAL E MICHELLE E LE FIGLIE DI OBAMA, SASHA E MALIA - POI HANNO RAGGIUNTO VILLA D’ESTE PER LA CENA - VIDEO

Da www.corriere.it

BARACK OBAMA E GEORGE CLOONEY IN BARCA SUL LAGO DI COMO

Barack Obama nel fine settimana è stato ospite di George Clooney sul lago di Como. L’ex presidente Usa con la moglie Michelle le figlie Sasha e Malia ha soggiornato nella residenza italiana dell’attore: Villa Oleandra a Laglio. La zona è stata blindatissima per tutto il weekend per motivi di sicurezza e per tenere lontani i curiosi. Domenica Obama e Clooney hanno trascorso la giornata nella villa e in serata si sono concessi un giro in motoscafo sul lago. L’imbarcazione è salpata da Villa Oleandra con a bordo la star di Hollywood e l’ex presidente Usa che hanno ammirato il lago Con loro anche le mogli Amal e Michelle e le figlie di Obama, Sasha e Malia In barca hanno raggiunto l’esclusiva Villa d’Este dove hanno cenato prima di rientrare a Villa Oleandra

