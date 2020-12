DUE PICCIONI CON UN CAPELLO - LA STORIA DI MIKE E CAROL DI CHICAGO: SPOSATI PER 59 ANNI, SONO MORTI A 10 GIORNI DI DISTANZA A CAUSA DEL COVID - IL FOCOLAIO NELLA LORO FAMIGLIA È SCOPPIATO IL 20 NOVEMBRE, DOPO CHE LA FIGLIA, PARRUCCHIERA DI PROFESSIONE, HA TAGLIATO I CAPELLI IN CASA AL FRATELLO - “QUESTO VIRUS È DAVVERO SPIETATO”…

Sono stati sposati per 59 anni, poi è arrivato il Covid-19 che nel giro di dieci giorni, poco prima della vigilia di Natale, li ha separati per sempre e strappati alla loro famiglia. È quanto è successo a Mike e Carol Bruno, di Chicago, Illinois: come ha raccontato uno dei figli della coppia, Joseph, alla Cnn, l'uomo è morto nella serata di mercoledì scorso, mentre sua moglie aveva già perso la vita poco più di una settimana prima. Il virus si era diffuso tra i diversi membri della famiglia dopo che un'altra dei figli, Michelle, parrucchiera, aveva tagliato i capelli al fratello nel suo appartamento alla fine di novembre.

Sarebbe stato questo l'inizio del focolaio Covid che ha distrutto parte della famiglia Bruno, secondo quanto riferito da Joseph all'emittente a stelle e strisce. Era il 20 novembre. Da quel momento infatti tutti i membri sono risultati positivi al Coronavirus. "Mia sorella – ha detto l'uomo – lavora in un salone, poco prima del Ringraziamento si è sottoposta a un test Covid ed è risultata negativa, io avevo bisogno di un taglio di capelli e lei ha detto che sarebbe passata a casa, così non sarei dovuto andare io al negozio.

Aveva la mascherina e tutte le finestre erano aperte". All'appuntamento, durato 40 minuti, era presente anche la mamma. Ma proprio quella sera Michelle ha iniziato a sentirsi male e tre giorni dopo anche Joseph ha cominciato ad avvertire i sintomi del Covid-19.

Poi, è toccato a Carol ammalarsi. Ricoverata il giorno del Ringraziamento, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate al punto da richiedere, due giorni dopo, di essere attaccata al ventilatore per poter respirare. Due settimane più tardi anche Mike è finito in ospedale. I due sono morti a dieci giorni di distanza. "Non avremmo mai pensato che questo sarebbe accaduto alla nostra famiglia e invece così è stato, questo virus è davvero spietato e attacca solo in modi davvero infimo. Ora loro sono di nuovo insieme", ha concluso Joseph.

