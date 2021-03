DUE RAM-POLLI PER UNA POLLASTRELLA – ELISABETTA GREGORACI, AVVISTA A CORTINA CON ALESSANDRO BENETTON, È CONTESTA TRA DUE RICCASTRI DEL NORD ITALIA: A CERCARE DI FARE BRECCIA NEL CUORE DELL’EX SIGNORA BRIATORE SONO MANUEL FALESCHINI, FONDATORE DI WAYCAP, E MIRCO LEVATI, CHE PER ANNI SI È OCCUPATO DELLE PUBBLICHE RELAZIONI DEL PARMA CALCIO E CON UN FLIRT ALLE SPALLE CON BELIN BELEN. CHI AVRÀ LA MEGLIO? AH, SAPERLO… - L'ARTICOLO DI "OGGI"

Alberto Dandolo per "www.oggi.it"

elisabetta gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha da poco compiuto 41 anni. Festa con un mezzo disastro… Ma è in amore che le cose sembrano andare davvero a gonfie vele per la ex signora Briatore. E dopo i flirt che le sono stati appioppati al Grande Fratello Vip, ora Oggi è in grado di anticiparvi che il suo cuore è conteso da tre uomini. Meglio, due…

LA FUGA A CORTINA – Elisabetta Gregoraci è stata recentemente fotografata a Cortina d’Ampezzo in compagnia di Alessandro Benetton. E subito è scattato il gossip che li vuole assieme, visto che lui è reduce, dopo 13 anni e tre figli, della fine del matrimonio con Deborah Compagnoni, che sembrava a prova di tempo che passa. Eppure, i proverbiali bene informati sostengono che tra loro ci sia solo una semplice bella amicizia. E nulla più.

manuel faleschini 1

GLI ALTRI DUE RAMPOLLI – In realtà, Oggi ha raccolto dei sussurri che vogliono Elisabetta Gregoraci letteralmente contesa da altri due ricchi rampolli del Nord Italia. Sconosciuti (o quasi) al grande pubblico, ma molto noti nei salotti che contano. Si tratta del padovano Manuel Faleschini, imprenditore della moda, fondatore di Waycap e neo acquirente dell’ex quartier generale di Krizia a Milano (circa 3.000 metri quadrati, per 20 milioni di euro…); e l’altro Mirco Levati, esperto di marketing e comunicazione in ambito sportivo, che per anni si è occupato delle pubbliche relazioni del Parma calcio e che ora fa anche il procuratore di alcuni calciatori (accreditato, tra l’altro, di un flirt anche con Belen Rodriguez, anni fa…). Chi la spunterà tra i due? Ah, saperlo…

