6 set 2022 08:06

UNO DEI DUE RICERCATI PER GLI ACCOLTELLAMENTI IN CANADA È STATO TROVATO MORTO: IL CADAVERE DI DAMIEN SANDERSON È STATO RECUPERATO IN UN’AREA VERDE, VICINO A UNA CASA CHE LA POLIZIA STAVA PERQUISENDO. IL FRATELLO, MYLES, È ANCORA IN FUGA, MA POTREBBE TROVARSI ANCORA A REGINA, CAPITALE DELLA REGIONE DELLO SASKATCHEWAN DOVE I DUE HANNO FATTO UNA STRAGE – HANNO BUSSATO E UCCISO CASA PER CASA, ACCOLTELLANDO 28 PERSONE E UCCIDENDONE DIECI - VIDEO