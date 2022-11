DELLE DUE L’UNA: O PUTIN MOLLA UNA REGIONE STRATEGICA DELL’UCRAINA O STA PER BOMBARDARLA PESANTEMENTE – IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, HA ORDINATO ALLE TRUPPE DI RITIRARSI DALLA CITTÀ DI KHERSON – LA RUSSIA CONTINUA A DIRSI PRONTA AI NEGOZIATI SULLA BASE DELLA “ATTUALE SITUAZIONE”: TEME CHE LA CONTROFFENSIVA DI KIEV RICACCI INDIETRO I SUOI SOLDATI…

1. MOSCA ORDINA ALLE TRUPPE RUSSE DI RITIRARSI DA KHERSON

(ANSA) - Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha ordinato alle truppe di Mosca di ritirarsi dalla città di Kherson. Lo riferisce la Tass.

2. UCRAINA RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE SULLA GUERRA

Mosca: negoziamo sulla base della situazione attuale

La Russia rimane aperta a negoziati con l'Ucraina sulla base della «attuale situazione». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova rispondendo a un commento di Berlino secondo cui Kiev intende negoziare, ma Mosca mostra «una mancanza di volontà» di intavolare trattative.

Podolyak: da Mosca «isteriche richieste di trattative»

«Il Cremlino è esausto. Le risorse della Russia stanno raggiungendo i loro limiti. Da qui le isteriche richieste di pausa («trattative»). Da qui la visita di Patrushev a Teheran: alla ricerca di un modo per continuare la guerra, ottenere missili/droni, superare l'esaurimento dei suoi missili». Lo scrive su Twitter il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak, sottolineando che «è il momento ideale per raddoppiare gli aiuti all'Ucraina».

Ucciso il vice governatore filorusso di Kherson

Kirill Stremousov, il vice governatore dell'amministrazione filorussa di Kherson, è rimasto ucciso oggi in un incidente stradale. Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti. Non sono ancora noti dettagli sulle circostanze della morte del funzionario. Secondo WarGonzo, uno dei blogger filorussi più seguiti su Telegram, l'incidente costato la vita a Stremousov è avvenuto nei pressi della città di Henichesk, come ha dichiarato l'autista del vice governatore.

«I russi hanno fatto saltare in aria 5 ponti a Kherson»

Per rallentare l'assalto delle forze armate ucraine, le unità russe stanno facendo saltare i ponti nella regione di Kherson: dapprima quelli di Daryiv e Tyagin, poi il ponte all'uscita da Snigurivka sul canale, successivamente quelli di Novokairy e di Mylovi. Cinque in tutto. Lo riferisce Unian citando il consigliere dell'amministrazione regionale di Kherson Sergii Khlan.

Kiev: i russi si ritirano sulla riva destra del Dnipro a Kherson

Secondo il consigliere dell'amministrazione regionale di Kherson in esilio Sergii Khlan «oggi i russi hanno effettivamente iniziato a far crollare l'intera linea del fronte in direzione di Kherson e hanno iniziato una ritirata di massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi da un certo numero di località. I soldati russi se ne vanno in massa, ma quando se ne vanno fanno saltare in aria i ponti», ha detto Khlan. Lo riferisce Espreso Tv. Il vice del consiglio regionale ha anche aggiunto che gli occupanti stanno cercando di rafforzare alcune posizioni al fine di garantire il ritiro sicuro delle proprie truppe.

