DUE TIPI COSI' ANDAVANO FERMATI ANNI FA - I FRATELLI BIANCHI CONDANNATI ANCHE IN APPELLO PER ESTORSIONE E SPACCIO

Luigi Biagi per il Messaggero

MARCO BIANCHI

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati anche in Appello per tentata estorsione e spaccio. La sentenza è stata emessa dalla Tribunale di Roma lunedì ma alleggerisce le pene inflitte a Velletri.

I due artenesi sono alla sbarra a Frosinone per l'omicidio di Willy Monteiro, il giovane di Paliano ucciso a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La sentenza sulla morte di Willy dovrebbe arrivare alla fine di maggio ma quello nel tribunale ciociaro non è l'unico processo a carico dei Bianchi. I due fratelli di Artena hanno a che fare con le aule di giustizia per altre vicende avvenute fra il 2019 e il 2020 tra Velletri e Lariano.

GABRIELE BIANCHI

L'anno scorso la magistratura veliterna aveva inflitto loro cinque anni e quattro mesi di reclusione per tentata estorsione e spaccio. Dopo il ricorso, l'altro ieri è arrivata la pronuncia della Corte d'Appello di Roma, che ha rivisto la decisione, riducendo la pena a quattro anni e sei mesi.

«Non sono molto soddisfatto ha commentato l'avvocato Massimiliano Pica, che difende entrambi i fratelli e appena avrò letto le motivazioni, se sarà il caso, farò ricorso in Cassazione».

Gli avvenimenti al centro del processo concluso a Roma sono la gestione della droga e il tentativo di recupero illegale di crediti, con minacce e percosse, nei confronti di clienti dell'area veliterna. Le indagini dei carabinieri di Velletri documentarono il pestaggio di un ragazzo di Lariano e di suo padre per un piccolo debito di droga. Le indagini portarono quindi a un ordine di arresto a carico di Marco e Gabriele emesso nel dicembre 2020, quando i due erano già in carcere per la morte di Willy.

I FRATELLI BIANCHI

In quei giorni le manette scattarono anche per altre quattro persone, tra cui un ragazzo di Artena, Orlando Palone, all'epoca diciannovenne, che è stato condannato l'anno scorso a 2 anni e 8 mesi da scontare ai domiciliari. Per lui l'avvocato Massimiliano Pica lunedì ha ottenuto un concordato a un anno e sette mesi, in forza del quale il giovane è stato rimesso in libertà.

Nello stesso processo era implicato anche un veliterno di cinquant' anni, che con i Bianchi non ha avuto mai niente a che fare. Si tratta di Valentino Fabiani, arrestato nel 2020 e condannato l'anno scorso per spaccio. Il Tribunale di Velletri gli aveva inflitto sei anni e otto mesi di reclusione. La Corte d'Appello ha ridotto la pena a tre anni e dieci mesi, ai domiciliari. La decisione lascia soddisfatto l'avvocato Ascanio Cascella, che lo ha rappresentato nel processo.

