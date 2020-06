DUELLO RUSTICANO AL CASELLO - SPETTACOLARE CARAMBOLA AL CASELLO DI VILLABONA, A VENEZIA - DUE AUTOMOBILISTI SI CONTENDONO ALLO SPRINT L'INGRESSO NELLO STESSO CASELLO DEL TELEPASS, MA ALLA FINE NON PASSA NESSUNO - SI SONO SCONTRATE E UNA SI È ROVESCIATA FINENDO CAPPOTTATA SULLA CORSIA ACCANTO

Da https://nuovavenezia.gelocal.it/

incidente al casello di villabona

Un classico: cerca di entrare nella corsia del casello con meno coda e un’auto gli sterza proprio davanti per fare la stessa cosa. Alle 8.30 di oggi la collisione tra due vetture in corrispondenza della barriera di Mestre-Villabona ha provocato il rovesciamento di uno dei mezzi coinvolti, un’utilitaria, all’ingresso di una pista di esazione pedaggio.

Non risultano feriti, anche se il conducente dell’auto capottata, finita nella pista a fianco di quella di ingresso, è stato prontamente assistito da un equipaggio del Suem intervenuto sul posto e dal personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio al casello.

Sul luogo dell’incidente anche la Polstrada di Mestre per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dei mezzi. L’incidente, avvenuto in uscita della A57 (direzione Venezia), non ha provocato danni alle strutture e non si sono registrate particolari interferenze al traffico che, nonostante la temporanea chiusura di due porte Telepass, ha potuto usufruire delle altre in esercizio.

incidente al casello di villabona 2

Il mezzo incidentato è stato recuperato poco dopo dal soccorso stradale. Sul posto, per le procedure di segnalazione e assistenza, gli Ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete. La Società raccomanda agli utenti in viaggio il rispetto delle regole di comportamento sulle piste di esazione, evitando il cambio repentino e ritardato di corsia e rispettando il limite di velocità di 30 chilometri orari in ingresso per le porte di telepedaggio.

