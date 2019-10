DUPLICE SUICIDIO? I DUE FRATELLI TROVATI MORTI IN HOTEL A FIRENZE HANNO BEVUTO BIRRA E INGHIOTTITO 42 COMPRESSE DI UN ANALGESICO POTENTISSIMO A BASE DI OSSICODONE, UN OPPIACEO CON EFFETTI SIMILI A QUELLI DELLA MORFINA – IL PADRE RIVELA CHE UNO DEI DUE FIGLI AVEVA PROBLEMI CON LA DROGA - INDAGATO IL FARMACISTA: L'OPPIACEO È STATO VENDUTO SENZA RICETTA…

Marco Gasperetti per il Corriere della Sera

Dries e Robbe De Ceuster fratelli trovati morti in hotel a firenze

Hanno bevuto birra e inghiottito in due 42 compresse di un analgesico potentissimo a base di ossicodone, un oppiaceo con effetti simili a quelli della morfina. Poi i due fratelli Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, si sono addormentati e la morte è arrivata alcune ore dopo.

«Già tre o quattro pasticche avrebbero potuto provocare gravi problemi soprattutto se aggiunte all' alcol», hanno spiegato i medici agli uomini della squadra Mobile che, diretta da Antonino De Santis, stanno conducendo le indagini sulla fine dei due ragazzi belgi, arrivati a Firenze con il padre e la sua compagna per qualche giorno di vacanza. La famiglia sarebbe dovuta ripartire ieri. Adesso il padre, un imprenditore che lavora nel settore del riciclo dei rifiuti, dovrà aspettare altri giorni in attesa dell' autopsia e degli esami tossici sui corpi dei figli.

Dries e Robbe De Ceuster fratelli trovati morti in hotel a firenze

Ieri a Firenze è arrivata la madre di uno dei due ragazzi, l' altra è rimasta in Belgio. I medicinali sono stati acquistati dai due fratelli in una farmacia del centro storico senza ricetta medica, obbligatoria nel caso di analgesici così potenti. Un episodio sul quale sta indagando la Procura della Repubblica che ha iscritto nel registro degli indagati un giovane farmacista che ha venduto i medicinali ai ragazzi. Agli investigatori ha raccontato di essere stato convinto da uno dei giovani. Che gli aveva detto di avere un forte dolore dopo un recente intervento chirurgico e, come turista, non aveva la possibilità di farsi prescrivere da un medico il farmaco. Anche l' Ordine dei farmacisti ha aperto un' indagine e non sono esclusi provvedimenti disciplinari.

In attesa degli esami autoptici si cerca di capire le motivazioni del gesto dei due giovani. Che non potevano non sapere che, assumendo una così alta quantità di farmaci, sarebbero morti. Un duplice suicidio? È una delle ipotesi, anche se non sono stati trovati messaggi e il padre dei due giovani ha detto che i figli erano tranquilli e non avevano manifestato segni di depressione. «Lavoravano entrambi nella mia impresa ed erano contenti di venire con me e la mia compagna in Italia», ha aggiunto l' uomo. Che però ha raccontato che il figlio minore aveva problemi con la droga.

Dries e Robbe De Ceuster fratelli trovati morti in hotel a firenze

Si cerca anche di capire se i due fratelli abbiano assunto stupefacenti prima dell' ultimo cocktail fatale e dunque, storditi dalla droga, abbiano ingerito i farmaci inconsapevoli delle conseguenze.