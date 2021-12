LA DURA LEGGE DEL BRANCO - UNA SCIMPANZE' DI QUATTRO ANNI, ARRIVATA IN KENYA DALL'IRAN PER ESSERE RIMESSA IN LIBERTA', E' STATA SBRANATA DA UNA FAMIGLIA DI PRIMATI - LA PICCOLA, CRESCIUTA NELLO ZOO DI TEHERAN E ALLEVATA DAGLI UMANI, DOVEVA INIZIARE UN PERCORSO PER TORNARE A VIVERE TRA I SUOI SIMILI, MA E' RIUSCITA AD APRIRE LA GABBIA IN CUI ERA RINCHIUSA E...

Dagotraduzione dal Sun

Scimpanze Baran 2

Una scimpanzé di quattro anni è stata picchiata a morte dai suoi simili dopo essere stata trasferita in un santuario in Kenya. La primate era stata inviata in Africa dall’Iran per imparare a convivere con i suoi simili. Era infatti stata cresciuta dagli umani nell’Eram Park Zoo di Teheran dopo che sua madre l’aveva rifiutata perché nata prematura.

Baran, questo il suo nome, aveva appena terminato una quarantena di 90 giorni ed era nella seconda fase del suo adattamento al santuario di Sweetwaters a Laikipia, in Kenya. «Gli scimpanzé sono creature sociali che devono vivere nei loro gruppi sociali per acquisire le competenze necessarie per una vita sociale sana e naturale» hanno detto i responsabili.

Scimpanze Baran

Ma la piccola è riuscita a rompere la serratura della sua zona ed è entrata in un'area che ospitava una famiglia di scimpanzé a cui era stata presentata, ma solo da remoto. Gli altri scimpanzé hanno sbranato Baran, lasciandola gravemente ferita. I guardiani dello zoo sono riusciti a porre fine alla violenza, ma non sono stati in grado di salvare Baran, che in seguito è morta per le ferite riportate.