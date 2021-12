25 dic 2021 12:44

LA DURA LEGGE DELLA GIUNGLA - UNA SCIMPANZE' DI QUATTRO ANNI, ARRIVATA DALL'IRAN PER ESSERE RIMESSA IN LIBERTA' IN UN PARCO DEL KENYA, E' STATA SBRANATA DA UNA FAMIGLIA DI PRIMATI - LA PICCOLA, CRESCIUTA NELLO ZOO DI TEHERAN E ALLEVATA DAGLI UMANI, DOVEVA INIZIARE UN PERCORSO PER TORNARE A VIVERE IN LIBERTA' TRA I SUOI SIMILI, MA E' RIUSCITA AD APRIRE LA GABBIA IN CUI ERA RINCHIUSA ED E' ENTRATA IN UN'AREA...