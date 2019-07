DURA LEX SED EX – UNA 19ENNE INGLESE HA TORTURATO PER SEI ORE L’EX FIDANZATO CON L’AIUTO DEL NUOVO COMPAGNO E DI UN AMICO: I TRE LO HA COSTRETTO A BERE URINA, A SNIFFARE SALE E A MANGIARE IL SUO VOMITO PRIMA DI TRASCINARLO CON UNA CORDA AL COLLO COME UN CANE – IL RAGAZZO È STATO PRESO A PUGNI E A CALCI ED E' STATO MINACCIATO DI NON ESSERE LIBERATO SE NON ACCETTAVA DI SOTTOSTARE AI LORO ORDINI…

kathleen phelan 1

Sei ore da incubo. Un tempo che deve essere sembrato infinito a Matthew Butcher, 19enne inglese, torturato dall’ex fidanzata Kathleen Phelan, 18 anni, dal suo nuovo compagno George Russell-Brookes, 20 anni, e da un loro amico Christopher Emery, 19 anni.

La giornata da incubo risale all’estate scorsa, ma adesso i tre sono finiti in carcere per quel pomeriggio di follia durante il quale, tra l’altro, la vittima è stata costretta a comportarsi come un cane e a bere urina. Tutto è iniziato quando il ragazzo si è presentato alla porta della coppia per ritirare un documento. Quando è arrivato George lo ha invitato a entrare e da lì è iniziato l’incubo: Matthew è stato sbattuto contro un muro ed è stato picchiato.

george russell brookes

Poi la ragazza lo ha iniziato a minacciare con un coltello al petto, lo ha costretto a sniffare sale e, dopo che la vittima ha vomitato è stato obbligato a mangiare il suo vomito. Al ragazzo è stato spruzzato spray alla candeggina sulle braccia e sul viso, poi lei le si è seduta sul petto e ha usato le sue impronte per sbloccare il suo cellulare e farsi un bonifico da 150 sterline sul suo conto.

christopher emery

Infine il ragazzo è stato costretto a bere acqua, urina e birra mista a del sale. «Se non lo fai, rimarrai con noi 24 ore» lo hanno minacciato, costringendolo anche a farsi mettere una corda al collo per essere strascinato come un cane.

warwick crown court

Quando è stato rilasciato, il ragazzo ha raccontato tutto alla famiglia con cui si è presentato alla polizia per sporgere denuncia. I tre sono stati arrestati: adesso non resta che attendere la condanna davanti alla Warwick Crown Court.