DURA LEX SED EX - SIETE IN COPPIA E DOVETE FARE I CONTI CON LA PRESENZA DI UN EX INGOMBRANTE? TRACEY COX SPIEGA QUANDO È IL CASO DI PROVARE A COSTRUIRE QUALCOSA O QUANDO È MEGLIO DARSELA A GAMBE LEVATE – I CINQUE SCENARI POSSIBILI: DALL’EX CHE CONTINUA A VIVERE CON L’EX MOGLIE ALL’INFILARE IL SUO NOME IN QUALUNQUE DISCORSO FINO ALLA FARSA DEI BUONI AMICI…

DAGONEWS

ex fidanzati 9

Alcuni ex non spariranno mai dalla vita del tuo partner. O entrano dalla porta di casa o fanno irruzione nei discorsi. Ma cosa fare quando la presenza di questa persona diventa troppo ingombrante? Tracey Cox ha ritracciato cinque possibili scenari e come ogni singola situazione va affrontata per non uscirne feriti e delusi.

Uno dei due non si aspettava la separazione.

La maggior parte di noi presume che il problema più importante sia il tempo che il partner e l’ex hanno passato insieme. È vero che è fondamentale, ma molto più rilevante è scoprire se erano emotivamente preparati per la separazione. Il problema si pone quando uno è ancora follemente innamorato e l'altro ha intenzione di separarsi.

ex fidanzati 2

Se è il tuo partner a essere stato lasciato improvvisamente non avrà più fiducia in se stesso e soffrirà pensando a come non ha potuto accorgersene prima. Indovina chi affronta le ricadute? Proprio il nuovo compagno che sarà costretto a fare i conti con la versione più diffidente, cinica e timida del proprio partner.

Rimanere o scappare?

ex fidanzati 10

Se il tuo partner è stato lasciato improvvisamente da poco, è molto probabile che la tua relazione non sopravviva. Dagli una possibilità facendogli sapere che ti rendi conto che stanno ancora soffrendo e si stanno riprendendo, quindi dai loro spazio per respirare. Dì che ti piace davvero, ma non vuoi costringerlo a impegnarsi fino a quando non avrà superato il passato. A quel punto rimani in disparte per un po’ di tempo e valuta i progressi (se ci sono).

ex fidanzati 1

Stanno ancora vivendo insieme

Una rottura rapida e inaspettata può anche significare che vivono ancora sotto lo stesso tetto.

L'aumento del costo della vita fa sì che è difficile trovare una nuova casa in breve tempo.

Rimanere o scappare?

Scopri esattamente qual è l’intenzione del tuo partner: per quanto tempo continueranno a vivere insieme, cosa stanno aspettando per prendere strade separate? Chiarisci con te stesso quali sono i tuoi limiti. Il fatto è che, sebbene sia finanziariamente più difficile vivere da soli, è ancora possibile condividere con un amico o affittare una stanza. Se vi siete appena incontrati e loro si sono separati da poco, concorda un periodo ragionevole di transizione.

ex fidanzati 4

Se vi siete appena incontrati e loro continuano a vivere insieme da più di tre mesi senza alcun segno di cambiamento all’orizzonte, fuggi. O hanno problemi con la separazione, o sperano segretamente di conciliarsi o sono troppo pigri per trovare una soluzione. In ogni caso se la situazione dura da molto, scappa.

ex fidanzati 3

È come se non fossero mai andati via

Vivono separatamente ma puoi vedere il passaggio dell’ex ovunque?

Ti senti un intruso perché lo sei: un ex non è fuori dalla sua vita fino a quando non ha rimosso i segni della loro vita insieme. Foto, vestiti, articoli da bagno sono ancora sparsi in giro. Non vogliono cancellarli o, nella migliore delle ipotesi, non ci fanno caso perché sono disinteressati.

Rimanere o scappare?

Se hanno una reazione scomposta e non hanno alcuna intenzione di non farti sentire la presenza del terzo incomodo, fuggi.

ex fidanzati 5

Ne parlano costantemente

Parlare costantemente dell’ex è di gran lunga il peggior segno che la spina non è stata staccata. Peggio ancora se sono ossessionati da ciò che fanno e li seguono sui social.

Rimanere o scappare?

Massima attenzione: questa persona è emotivamente bloccata. Significa che questa persona è intrappolata nel passato. Fai presente al tuo partner che la situazione non ti fa piacere. Se non cambia nulla, fuggi.

ex fidanzati 6

Sono ancora buoni amici

In apparenza, tutto sembra incredibilmente adulto e maturo. Finché non noti che il tuo partner chiama l’ex per discutere di un problema, abbassa la voce quando chiama e si allontana. Siamo onesti: è facile rimanere amici con un ex se la relazione non era seria. Ma non ci sono troppe persone che hanno avuto relazioni intense che possono dire di essere buoni amici.

ex fidanzati 7

Molte persone tengono i loro ex su una lama: non li vogliono, ma non vogliono neanche che si rifacciano una vita. Se sono amici, si vedono molto e si sono separati solo da un mese, fai attenzione.

La colpa è un altro fattore: se è il tuo partner ad aver lasciato, è più facile che vengano manipolati. Giocare al soccorritore nella veste di "amico" li fa sentire meglio. Un'amicizia dopo un periodo di separazione salutare e dove ci sono amici in comune non deve farci paura.

Vedersi un paio di volte a settimana senza motivo se non hanno figli è un’altra storia.

ex fidanzati 8

Rimanere o scappare?

Quanto sono vicini e quanto includono anche te? Molto o per nulla? Rispondi a queste domande e, in caso, fuggi.