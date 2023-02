3 feb 2023 17:13

DURA LEX SED ROLEX - DUE TRUFFATORI HANNO MESSO A SEGNO UN COLPO DA 15MILA EURO, RUBANDO UN ROLEX DA UN VENDITORE DI OROLOGI ROMANO - IL COMMERCIANTE È STATO CONTATTATO DA UN UOMO CHE PROPONEVA L'ACQUISTO CON UN ASSEGNO IN BIANCO - IL COMMERCIANTE, NON FIDANDOSI, VIENE SPINTO A CONTATTARE LA BANCA. MA A RISPONDERGLI C'ERA UN COMPLICE SPACCIATOSI PER DIPENDENTE DELL'ISTITUTO - ECCO COME E' FINITA...