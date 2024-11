DURA LEX, SED ROLEX - LORENZO RUZZA, INFLUENCER E VENDITORE DI OROLOGI DI MILANO, È STATO AGGREDITO NEL SUO NEGOZIO DI MILANO DA UN 59ENNE SPAGNOLO CHE, ALCUNI GIORNI PRIMA GLI AVEVA VENDUTO UN ROLEX RUBATO - DOPO AVER ACQUISTATO L'OROLOGIO DA 2 MILA EURO, RUZZA LO HA MESSO IN VENDITA PUBBLICIZZANDOLO SUI SOCIAL. A QUEL PUNTO IL LEGITTIMO PROPRIETARIO LO HA CONTATTATO PER RIAVERLO - IL 59ENNE È TORNATO IN NEGOZIO E...

Succede tutto alla «Bottega del tempo. Gioielli d’epoca vecchi e nuovi», in via Cesare Battisti, nel centro di Milano. Lunedì 4 novembre da Lorenzo Ruzza, 46 anni, il titolare del negozio e star dei social con oltre 500mila follower su Instagram (@ruzzaorologi), si presenta un 59enne spagnolo: «Ho questo orologio da venderti».

È un Rolex anni Ottanta, da 2mila euro. Ruzza lo compra per poi rivenderlo, è il suo lavoro. Non sa che in realtà quel prezioso è stato rubato. A quel punto l’orologiaio lo aggiunge al catalogo pubblicandone una foto sui suoi seguitissimi social. [...]

Ed è appunto grazie ai social che il giorno dopo il proprietario, un italiano derubato a metà ottobre, riconosce il suo orologio. Chiama i carabinieri della stazione in cui aveva denunciato il furto; lo invitano a presentarsi subito in via Cesare Battisti. Ma il giorno seguente - a questo punto sono le 16 di mercoledì 6 novembre - lo spagnolo ritorna da Ruzza. Il gioielliere si allarma, intuisce che qualcosa non va e chiama il 112. È settore di competenza della polizia.

Gli agenti consigliano a Ruzza di prendere tempo, trattenendo il 59enne in attesa delle Volanti della questura. In 5 minuti gli agenti arrivano e trovano lo spagnolo ancora nel negozio. Dice di aver comprato quel Rolex in un bar per 1.400 euro e che colleziona orologi. «Se volete vi porto anche a casa mia», aggiunge agli agenti.

Che estendono la perquisizione anche nell’abitazione dell’uomo, dopo che addosso non gli trovano nulla, in via Monte Grigna, alla Ghisolfa. L’uomo abita in casa di un anziano di cui si prende cura in cambio di ospitalità. La polizia trova degli orologi, ma di poco valore. Alla fine il 59enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e anche per stupefacenti, sarà indagato per ricettazione per il furto del Rolex. [...]

«Qui gli zanza non sono graditi». «Sarà anche per l’attenzione alta su orologi zanzati - ha continuato il gioielliere star del web -, ma ho chiamato la polizia e in cinque minuti di numero avevo qui due pattuglie», conclude Ruzza accompagnando la scritta «super efficienti» alla storia sui social.

