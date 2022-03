DURA LA VITA DELLE "RICH KID" RUSSE IN TEMPI DI GUERRA - LE SANZIONI A ROMAN ABRAMOVICH RISCHIANO DI METTERE FINE ANCHE ALLA VITA PATINATA DEI SUOI SETTE FIGLI - LA PIU' NOTA E' SOFIA, 27 ANNI, CHE SU INSTAGRAM CONDIVIDE GLI SCATTI DELLE SUE LUSSUOSE GIORNATE: VILLE MILIONARIE, VIAGGI DA SOGNO, AMICI FAMOSI - LEI E GLI ALTRI SEI FARANNO LA FINE DI IVANKA TRUMP, A CUI L'ALTA SOCIETA' NEWYORKESE VOLTO' LE SPALLE SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL PADRE?

Dagotraduzione dal Daily Mail

roman abramovich con la figlia sofia

Il congelamento dei beni e il divieto di viaggio comminato a Roman Abramovich non mette fine solo alla sua vita di lusso, ma anche a quella dei suoi sette figli.

La più nota della stirpe è l’affascinante Sofia, 27 anni, laureata alla Royal Holloway e cavallerizza esperta, che ha recentemente festeggiato con i Beckham e i Ramsay. È la terza dei cinque figli nati dal secondo matrimonio di Abramovich con l'ex assistente di volo Irina, insieme ad Anna, 30 anni, laureata in filosofia che vive negli Stati Uniti, e all'uomo d'affari in erba Arkadiy, 28, mentre i fratelli Arina, 21, e Ilya, 19, preferiscono stare fuori dai riflettori.

Abramovich ha anche due figli dal matrimonio con la terza moglie, Dasha Zhukova. Il figlio Aaron, 12 anni, e la figlia Leah Lou, otto anni, vivono con la madre a New York.

sofia abramovich festeggia

Il feed Instagram di Sofia è pieno di scatti di vacanze a Ibiza, alle Maldive e a St. Barts, dove Abramovich ha una tenuta di 70 acri. In altre foto si allena o prende parte a gare di salto ostacoli; ha rappresentato la Russia a Londra nel 2014.

Sofia divide il suo tempo tra Londra, la Fyning Hill Estate di 425 acri della famiglia a Petersfield, nel West Sussex, diventata di Irina dopo il divorzio insieme a 150 milioni di sterline in contanti.

La scorsa settimana Sofia ha pubblicato un'immagine sulle Stories di Instagram con la frase "La Russia vuole una guerra con l'Ucraina", dove la parola Russia era barrata e sostituita con "Putin". Un secondo post diceva: «La bugia più grande e di maggior successo della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi sta con Putin». Ha anche condiviso un'immagine di Putin con una linea rossa su di lui.

anna abramovich

Resta da vedere se i post saranno sufficienti a salvare Sofia dalla stessa sorte toccata a Ivanka Trump, che dopo l’elezione del padre è stata tratta con freddezza dalla maggior parte dell'alta società di New York.

L'affascinante Sofia ha sei fratelli e fratellastri dai vari matrimoni di suo padre. Sua madre Irina, una ex hostess e seconda moglie di Roman, è stata sposata con lui per 16 anni e gli ha dato cinque figli: Anna, 30 anni, Arkadiy, 28, Sofia, Arina, 21 e Ilya, 19.

Anna, che ha studiato filosofia alla Columbia University di New York e continua a vivere negli Stati Uniti, ha fatto notizia quando si è fidanzata a 18 anni (in seguito si sono separati) e in precedenza ha festeggiato con Calum Best e il figlio di Ronnie Wood, Jamie.

Arkadiy sta seguendo le orme del padre e sta costruendo il proprio impero commerciale in Russia. A 21 anni ha già la sua società di investimento, ARA Capital.

sofia abramovich

Quando è stato annunciato il suo divorzio da Irina, Roman era stato avvistato numerose volte con la futura signora Abramovich, Darya Zhukova, un'ex modella nota come Dasha, con la quale ha due figli, Aaron, 12, e Leah Lou, otto. La coppia ha divorziato nel 2017.

sofia abramovich 4 sofia abramovich 3 sofia abramovich 7 roman abramovich con la figlia sofia 2 post di sofia abramovich sofia abramovich 6 arkadiy abramovich sofia abramovich 5 sofia abramovich 2