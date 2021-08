DURA LA VITA DEI "RICH KIDS" - NEANCHE LA PANDEMIA È RIUSCITA A FERMARE I RAM-POLLI CHE HANNO COME UNICA PREOCCUPAZIONE COME SPENDERE I SOLDI DI PAPARINO: AVVISTATI IN GIRO PER IL MONDO, I LORO SCATTI FANNO IL GIRO DEL WEB GRAZIE SUL PROFILO INSTAGRAM "RICK KIDS OF THE INTERNET" - C'E' CHI HA SVACANZATO A IBIZA, CHI HA PREFERITO MONACO, CHI SI E' GODUTO I LUSSI DI CASA PROPRIA, MA NESSUNO HA RINUNCIATO A OSTENTARE LA PROPRIA RICCHEZZA... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

morena taraku con braccialetto cartier

Per molti di noi, l'idea di una vacanza estiva all'estero non è ancora altro che un sogno lontano e pieno di complicazioni. Ma non è così per l'élite mondiale che si è rifiutata di lasciare che una pandemia globale ostacolasse le sue fughe estive.

Facoltosi giramondo provenienti da Russia, Regno Unito e Stati Uniti si sono rivolti a Instagram per condividere gli scatti delle loro sontuose gite in Spagna, a Cipro e a Monaco. Sono tutti presenti sull'account Instagram Rick Kids of the Internet, che mostra la vita dei super ricchi.

Alcuni hanno condiviso gli scatti delle loro sontuose spese folli, tra cui la musicista albanese ed ex reginetta di bellezza Morena Taraku, che ha acquistato un braccialetto in oro bianco e diamanti da 290.000 sterline da Cartier.

sofia plotnikova alle maldive

Altrove, la tennista russa Sofia Plotnikova, 20 anni, è andata alle Maldive e qui il suo ragazzo le ha chiesto di sposarlo con un enorme anello di diamanti e zaffiri di Tiffany.

Mentre molti di noi stanno ancora combattendo con le restrizioni di viaggio di Covid-19, non c'è un test del flusso laterale, maschera o hotel di quarantena in vista per questi giovani del jet-set.

max logan con la sua bugatti serge mm in francia marina ross a cipro katerina milevskaya a mosca mirko salvetti in resort in svizzera anna accendimi su una mercedes maya hope haider va in jet a prendere un caffe inessa shevchuk in resort in turchia daisey e ellie o donnell a maiorca gulnora mukkhedinova con la sua ferrari nabilla benattia a ibiza daria radionova prende il sole a monte carlo