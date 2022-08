E-STATE IN CODA - COME OGNI ANNO, MILIONI DI AUTOMOBILISTI SI SPOSTERANNO SULLE AUTOSTRADE ITALIANE PER ANDARE IN VACANZA A FERRAGOSTO - QUEST'ANNO, COMPLICI IL CAOS DEGLI AEROPORTI E L'AUMENTO DEI PREZZI, LA SITUAZIONE RISCHIA DI ESSERE ANCORA PEGGIORE RISPETTO AL SOLITO - I CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER EVITARE DI RESTARE IMBOTTIGLIATI NEL TRAFFICO PER ORE: USARE LE APP, CONTROLLARE LA PROPRIA AUTO PRIMA DI VIAGGIARE E…

Estratto dell'articolo di Mauro Evangelisti per “Il Messaggero”

Traffico, bollino rosso: venerdì pomeriggio e sabato mattina. Il grande esodo a ridosso di Ferragosto è all'orizzonte, milioni di automobili si sposteranno da una regione all'altra. […] Di fronte al caos degli aeroporti e alla stangata dei biglietti aerei, ma in fondo anche per tutelarsi dal rischio Covid, in molti sceglieranno di spostarsi in macchina. Come possiamo organizzare il viaggio per evitare che l'inizio (o la fine) delle ferie si trasformi nel più vintage dei calvari? […]

SICUREZZA

Sarà scontato, ma quando si devono percorrere centinaia di chilometri, è fondamentale controllare prima l'auto, sia per quanto riguarda gli pneumatici sia per il liquido di raffreddamento. E occhio anche all'impianto dell'aria condizionata: non ne possiamo più fare a meno. Gli esperti dell'Aci invitano a prestare molta attenzione alla disposizione dei bagagli, […]

STRATEGIA ANTI INGORGHI

[…] Anche se si conosce molto bene la strada per arrivare a destinazione, perché magari stiamo tornando nella piccola città in cui siamo nati e cresciuti, affidarsi ad app come Google Maps o Waze è vitale per avere in tempo reale informazioni sul percorso migliore e più veloce, evitando rallentamenti.

[…] C'è poi il grande quesito filosofico in coda: conviene cambiare corsia, tentando di immetterci in quella che sembra più rapida? Molti studi hanno verificato che è illusorio affidarsi a questa strategia: il tempo medio di percorrenza non cambia […]

AI CASELLI

Il tappo molto spesso è ai caselli autostradali. Con il Telepass si evitano le code più lunghe, ma esiste un'alternativa. […] Le postazioni che accettano solo la carta di credito di solito hanno tempi di attesa minori di quelle con il contante.

ELETTRICO

[…] In passato chi aveva l'auto a metano si organizzava per programmare delle soste nei distributori specializzati, oggi chi ha l'auto elettrica deve essere ancora più diligente […] grazie alle applicazioni che indicano dove ci sono le colonnine, tutto è meno complicato, ma molto dipende dall'autonomia dell'auto, dallo stile di guida e dalla disponibilità a prevedere delle soste, anche di un'ora. […]