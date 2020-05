“SONO A FAVORE DEL MES E DELLA TROIKA. E SERVE UNA PATRIMONIALE” - L’EX MINISTRO DEL BILANCIO, IL LEGHISTA GIANCARLO PAGLIARINI: “MAGARI AVESSIMO AVUTO LA TROIKA AI TEMPI DI CIRINO POMICINO. NON AVREMMO AVUTO UN ESERCITO DI DIPENDENTI PUBBLICI IN PENSIONE DOPO UNA MANCIATA D’ANNI DI SERVIZIO. NON AVREMMO PAGATO IN DEFICIT QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA. NON AVREMMO BUTTATO SOLDI PER ALITALIA E CI SAREMMO COMPRATI TUTTE LE COMPAGNIE AEREE EUROPEE. VOGLIO UN GOVERNO SERIO, CON DRAGHI PREMIER”