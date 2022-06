Dagotraduzione dal New York Post

Millie Bobby Brown è tornata a parlare dell’eccessiva sessualizzazione che ha vissuto negli ultimi anni. L’attrice classe 2004 ha compiuto da poco 18 anni ed è diventata famosa per aver interpretato il ruolo di Undici, la ragazzina dai poteri sovrannaturali della serie Netflix "Stranger Things", ma nel corso degli ultimi sei anni ha dovuto fronteggiare l’assalto mediatico di Hollywood e dei fan sui social.

«È molto bello essere amato, ma nel mentre si cresce e si scopre molto di noi stessi, proprio come tutti gli adolescenti, solo che io l’ho fatto davanti al mondo intero», ha dichiarato la Brown, che ha spiegato come essere sessualizzato in questi contesti possa essere molto facile e travolgente.

«È una cosa disgustosa» ha tuonato, ribadendo che si sta battendo anche sui social per aiutare le ragazze in difficoltà, attirandosi spesso anche commenti duri e violenti da parte degli utenti. «Noi bambini abbiamo bisogno di crescere in pace e circondati da gentilezza. Continuerò a fare quello che amo e a cercare di cambiare il mondo», questo il messaggio della giovane attrice.

Netflix rilascia le prime immagini del volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, che include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai Duffer Brothers) disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il 1° luglio.

L'episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l'episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore.

Rispetto agli eventi della terza stagione, a Hawkins sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt: mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme ad un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Nel cast Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

