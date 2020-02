ECCO L'ULTIMA TRUFFA INVENTATA GRAZIE AL CORONAVIRUS: “SIGNORA, DOBBIAMO DISINFETTARE TUTTE LE BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE” - A BOLOGNA UNA DONNA HA RUBATO 500 EURO A UNA PENSIONATA: SI È SPACCIATA PER UNA FUNZIONARIA PUBBLICA E SI È FATTA CONSEGNARE TUTTI I SOLDI CHE AVEVA CON LA SCUSA DEL VIRUS - UNA VOLTA OTTENUTO IL DENARO È SCAPPATA E…

Una pensionata bolognese di 81 anni è stata raggirata e derubata ieri alla periferia del capoluogo emiliano, in via Rimesse: intorno alle 13.30 a casa sua si è presentata una donna che si spacciava per una non meglio precisata funzionaria pubblica e si è fatta consegnare tutti i soldi che aveva.

«Signora, dobbiamo disinfettare tutte le banconote in circolazione per l'emergenza Coronavirus», l'espediente con cui si è fatta consegnare il denaro facendole credere di dover sanificare le banconote. Ottenuto dalla anziana il denaro che aveva, si è allontanata in tutta fretta. La vittima ha denunciato il fatto alla Polizia.

