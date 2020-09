24 set 2020 10:09

ECCO UN ALTRO SVALVOLATO CHE SI SPACCIA PER MESSIA – È STATO ARRESTATO SERGEI TOROP, EX VIGILE URBANO CHE IN SIBERIA SI SPACCIAVA PER “VISSARION”, LA REINCARNAZIONE DI GESÙ: ANDAVA IN GIRO VESTITO CON UNA TUNICA BIANCA E PROMETTEVA UN FUTURO MIGLIORE NELL’ALDILÀ, PROPRIO COME L’ORIGINALE. LA SUA SETTA ERA STATA FONDATA NEL 1991 E AVEVA RACCOLTO DECINE DI MIGLIAIA DI SEGUACI, MISCHIANDO RITI ORTODOSSI E CRISTIANI CON UNO STILE DI VITA VEGANO…