Quando ha visto quell’uomo violentare sua moglie, non ci ha visto più. L’ha scaraventato a terra, lo ha picchiato e infine gli ha tagliato il pene con un coltellino.

L’episodio è successo a a Shevchenkovo, un villaggio nella regione orientale di Kharkiv, in Ucraina. La donna e suo marito erano andati in un ristorante con gli amici ad appena 300 metri di casa. Lei aveva lasciato il locale poco prima e, mentre stava per raggiungere il condominio, è stata trascinata dietro a un cespuglio da Dmitry Ivchenko, un 25enne che già in passato si era mostrato aggressivo con altre donne del villaggio.

Il marito, 27 anni, ha raggiunto sua moglie poco dopo e mentre stava per aprire il portone di casa ha sentito dei rumori provenire da dietro un cespuglio. Quando ha scostato il fogliame si è ritrovato di fronte a una scena orribile. Il violentatore teneva una mano sulla bocca di sua moglie mentre la stuprava.

Il marito ha quindi attaccato lo stupratore e in preda alla rabbia gli ha tagliato il pene. Le urla dello stupratore e della sua vittima hanno svegliato l’intero vicinato che è sceso in strada. L’assalitore è stato portato in ospedale mentre il marito, dopo una breve fuga, si è consegnato alla polizia. Ha dichiarato di aver perso il controllo quando ha visto sua moglie violentata da quell’uomo.

Lo stupratore è stato ricoverato all'ospedale distrettuale di Shevchenko e sottoposto a un intervento chirurgico. Non è chiaro se gli sia stato riattaccato il pene.

Il procuratore Tetiana Vasileva ha commentato: «Lo stupratore ha dichiarato di essere stato scaricato dalla sua ragazza una settimana fa. Il giorno dell'incidente ha bevuto un litro di vodka. Si rifiuta di dire di più al momento».

Le donne residenti nel villaggio hanno espresso il loro sostegno al marito. Hanna Khaustova ha raccontato: «Ivchenko ha cercato di colpirmi. Gli ho detto di smettere e lui mi ha minacciata dicendo che me ne sarei pentita. Credo che qualsiasi ragazza del nostro villaggio avrebbe potuto diventare la sua vittima». Il marito rischia fino a otto anni di prigione se dichiarato colpevole. Dmitry Ivchenko rischia fino a cinque anni.

