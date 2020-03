“MI SONO BECCATO IL CORONAVIRUS” – IL VIDEO-RACCONTO DI NICOLA PORRO: “SONO RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE. NEGLI ULTIMI 15 GIORNI NON MI SEMBRA DI AVER FATTO QUALCOSA DI INCASINATO EPPURE IL VIRUS ME LO SONO BECCATO. SPERO CHE NESSUNO MI OBBLIGHI A RICOVERARMI, CREDO DI NO. STARO’ SOTTO MONITORAGGIO PER QUESTA TOSSE. SPERO CHE NON PEGGIORI” - VIDEO