29 gen 2020 12:07

ECCO COME MAI IL NOME DELL’AD DI ACEA STEFANO DONNARUMMA NON COMPARE NELL’ATTO DI CHIUSURA DELLE INDAGINI SUL NUOVO STADIO DELLA ROMA: LA PROCURA DI ROMA SI AVVIEREBBE A CHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE - L'AD DI ACEA ERA FINITO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI CON L'ACCUSA DI CORRUZIONE PER DUE SPONSORIZZAZIONI…