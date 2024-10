ECCO COME SCARDINARE LA LOBBY DEI TASSISTI - ELON MUSK HA PRESENTATO GLI ATTESISSIMI "CYBERCAB", I TAXI A GUIDA AUTONOMA DELLA TESLA - IL MILIARDARIO SUDAFRICANO HA SPIEGATO CHE LE AUTO, CON DUE POSTI A SEDERE E SENZA VOLANTE, SARANNO "UN MIX TRA UBER E AIRBNB": I PROPRIETARI POTRANNO CEDERE IN AFFITTO I VEICOLI QUANDO NON NE HANNO BISOGNO - RESTANO ANCORA MOLTI INTERROGATIVI SULLA SICUREZZA DI QUESTE MACCHINE: GLI ESPERIMENTI GIÀ PROVATI DA "WAYMO", AZIENDA DI PROPRIETÀ DI ALPHABET-GOOGLE, HANNO DIMOSTRATO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federico Cella per il "Corriere della Sera"

Non si diventa l’uomo più ricco del mondo se non si è degli ottimi venditori, indipendentemente dal prodotto. Se poi la merce in sé è una delle meraviglie tecnologiche più attese di sempre — l’auto che (davvero) si guida da sola —, allora l’attenzione è enorme. Salvo poi scadere in un effetto «Al lupo, al lupo!» se il venditore è Elon Musk e l’auto è una Tesla.

Perché l’imprenditore naturalizzato americano l’annuncio l’ha fatto già diverse volte: nel 2016 le auto a guida autonoma di Tesla erano a soli «due anni di distanza», nel 2017 mancavano «sei mesi, sicuramente», nel 2019 l’imprenditore aveva affermato che quell’anno ci sarebbe stata «la funzionalità completa di guida autonoma» e sarebbe stata del «200% più sicura» rispetto a quella umana.

Nel 2024, il giorno giusto dovrebbe essere... ieri. Come annunciato sul profilo X di Tesla, nella notte italiana c’è stata la presentazione degli attesi Cybercab. […] secondo l’imprenditore i nuovi veicoli saranno un mix tra Uber e Airbnb.

[…] In base alle indiscrezioni e a qualche dettaglio rivelato in un video di sei mesi fa, il «robotaxi» dovrebbe avere due posti a sedere — entrambi per passeggeri, non essendoci né volante né pedaliera — e portiere con apertura ad ali di farfalla. […]

Il vero interesse è tutto legato […] alla tecnologia che dovrebbe rendere realtà un’innovazione che ancora appare imperfetta. Gli esperimenti su strada finora mostrati per esempio da Waymo, azienda di Alphabet-Google, mostrano che la guida autonoma esiste ma che per arrivare ai livelli di sicurezza necessari c’è ancora molto lavoro da fare. E i processi aperti su incidenti che hanno coinvolto auto Tesla sono lì a dimostrarlo.

L’IDEA DELL’AFFITTO

Quella di cui si parla è una cosiddetta guida autonoma di livello 5, il massimo che secondo molti esperti è un traguardo cui tendere ma al momento non ancora raggiungibile. […] Questi veicoli autonomi potranno essere «affittati» dai proprietari — quando non ne hanno bisogno — come taxi a tempo per chi ha bisogno di passaggi. Diventando così una fonte di reddito a costo zero, essendo autonomi, tolta ovviamente la spesa iniziale.

tesla cybercab 4 tesla cybercab 3 tesla cybercab 2 tesla cybercab 7