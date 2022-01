4 gen 2022 18:00

ECCO A COSA SERVONO LE ACCUSE DI MOLESTIE: A FAR SALTARE GLI UOMINI DI POTERE - ARCHIVIATA L'ACCUSA PENALE CONTRO L'EX GOVERNATORE DI NEW YORK, ANDREW CUOMO: ERA STATO ACCUSATO DI AVER "TOCCATO CON LA FORZA" UNA SUA ASSISTENTE NEL 2020 - PUR AVENDO DEFINITO LA PRESUNTA VITTIMA "COOPERATIVA E CREDIBILE", IL PROCURATORE HA SPIEGATO CHE, DOPO AVER ESAMINATO TUTTE LE PROVE DISPONIBILI, CHE NON INTENDE PROSEGUIRE IL PROCESSO (INTANTO L'HANNO OBBLIGATO A DIMETTERSI)