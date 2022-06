CAFONALINO PAPALE - FRANCESCO, ORA NON È CHE PUOI DIMETTERTI PURE TU! ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MASSIMO FRANCO "IL MONASTERO", SUI NOVE ANNI DI PAPATO-OMBRA DI BENEDETTO XVI E IL MISTERO DELLA SUA RINUNCIA, IL CARDINALE E TEOLOGO TEDESCO GERHARD MÜLLER LANCIA UN MESSAGGIO NEMMENO TROPPO VELATO A BERGOGLIO: "L'APOSTOLO NON VA IN PENSIONE. LE DIMISSIONI DEVONO RESTARE UNA ECCEZIONE" - NELLE SALE DEL PIO SODALIZIO DEI PICENI PRESENTI LUCIANO FONTANA, BRUNO TABACCI, GIOVANNI MINOLI, PUPI AVATI, LA VATICANISTA DELL'ANSA GIOVANNA CHIRRI CHE FECE LO SCOOP NEL 2013 E… - FOTO