ECCO IL METODO BIN SALMAN - LE AUTORITÀ SAUDITE USERANNO LA FORZA LETALE CONTRO CHIUNQUE SI OPPONGA ALL'ESPROPRIO DEI TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ FUTURISTICA "THE LINE - UN ABITANTE DI UN VILLAGGIO NELLO STATO DEL GOLFO È STATO UCCISO PERCHE' SI OPPONEVA ALLO SFRATTO - LA CITTA', UN GRATTACIELO ORIZZONTALE LUNGO 170 CHILOMETRI, SARÀ LA SPINA DORSALE DEL PROGETTO "NEOM", L'ECOREGIONE DA 500 MILIARDI DI DOLLARI VOLUTA DAL PRINCIPE BIN SALMAN…

(ANSA) - Le autorità saudite hanno autorizzato l'uso della forza, anche letale, contro chiunque si opponga all'esproprio dei terreni per la realizzazione della città futuristica 'The Line' che sorgerà nel deserto nell'ambito del mega eco-progetto Neom: lo riporta la Bbc. L'emittente britannica cita il colonnello Rabih Alenezi, il quale afferma che gli è stato ordinato di sfrattare gli abitanti di un villaggio nello Stato del Golfo per far posto alle ruspe.

E uno di loro è stato successivamente ucciso a colpi di arma da fuoco poiché si era opposto allo sfratto. Il governo saudita e il management di Neom si sono rifiutati di commentare. Neom, l'ecoregione da 500 miliardi di dollari (oltre 465 miliardi di euro) dell'Arabia Saudita, fa parte della strategia Saudi Vision 2030 che mira a diversificare l'economia del regno attualmente centrata sul petrolio.

