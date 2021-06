ECCO PERCHE' ROMA E' PIENA DI MONNEZZA - UN NETTURBINO DELL’AMA, INVECE DI RACCOGLIERE L’IMMONDIZIA, BECCATO A SMURARE PLACCHE E TARGHE D'OTTONE NEL CENTRO STORICO, PER RIVENDERLE AL MERCATO NERO - GLI È ANDATA BENE FINO A QUANDO È STATO IMMORTALATO DALLE TELECAMERE DI UNA BANCA - NEL SUO ARMADIETTO SONO STATI TROVATI IL “TESORO” E UN PIEDE DI PORCO: IMMEDIATO IL LICENZIAMENTO, MENTRE ALCUNI SUOI COLLEGHI...

L. De Cic. per “Il Messaggero”

Nell'armadietto dell'Ama a Castro Pretorio, anziché lasciare il telefonino e una maglietta di ricambio, custodiva il piede di porco. Perché M. M., netturbino nei rioni del Centro storico, aveva una passione particolare per l'ottone. E così durante i turni di lavoro stipendiati dai contribuenti romani (con una delle Tari più salate d'Italia), tralasciava volentieri i rifiuti stipati nei cestini del Tridente, per dedicarsi a un'altra attività. Fuorilegge.

Smurava placche e targhe d'ottone nel cuore dell'Urbe, probabilmente per rivenderle al mercato nero (su questo ora indagano i carabinieri). Il gioco, illegale, è durato fino a qualche settimana fa.

Quando il netturbino, durante un servizio a Via Veneto, è stato immortalato dalle telecamere di una grande banca mentre sradicava le lamine dalle mura e dalla ringhiera del cancello dell'istituto di credito. Che naturalmente ha sporto denuncia.

A quel punto si sono attivate le forze dell'ordine, che sono riuscite a risalire all'operatore della società comunale, probabilmente dalla targa del furgone aziendale: oltre al circuito di videosorveglianza, peraltro, anche una guardia giurata aveva assistito a tutta la scena.

E così quando si sono presentati nella sede Ama, a metà tra la stazione Termini e l'università La Sapienza, i carabinieri sono andati dritti verso l'armadietto del netturbino in questione. Lì hanno trovato, senza grande stupore, sia il piede di porco che le placche staccate pochi giorni prima dalle inferriate della banca.

LE SANZIONI

La direzione del Personale di Ama ha già firmato il licenziamento per giusta causa. Del resto davanti a prove così schiaccianti - il video delle telecamere, la testimonianza del vigilante, le lastre smurate ritrovate nell'armadietto - era difficile optare per una via di mezzo, magari con una sospensione cautelare, in attesa che il procedimento disciplinare si concludesse.

Non è l'unica azione messa a segno dai vertici della partecipata per ridurre furberie e illeciti. Quasi 20 netturbini recentemente sono finiti sotto indagine interna per le pause a oltranza al bar. Soste di 45 minuti, poco dopo avere strisciato il badge, a fronte di turni che durano dalle 6 alle 6 ore e mezza.

In 6 sono stati fotografati all'autogrill del Raccordo anulare, altezza Casilina, per quasi un'ora. E non era un episodio isolato, a quanto pare: altre fotografie ora in mano agli ispettori mostrano che almeno altri 8 addetti della raccolta sono tornati il giorno seguente nello stesso autogrill.

Sempre per oltre mezz'ora di siesta, sempre durante l'orario di lavoro. La sindaca Virginia Raggi ha chiesto all'azienda di essere inflessibile: «Tolleranza zero per questi comportamenti vergognosi, questi dipendenti non sono degni di lavorare per la città».

