Cristiana Lauro per Dagospia

iannotti e solofra

L’attesa Guida Michelin Italia 2022 è uscita e ha assegnato i suoi premi che, per carità, quando si ricevono sono sempre graditi. Però diciamo che la “rossa” ha una tendenza spiccata nello svelare ciò che è già noto al popolo dei “gastrofregni”, come li definisce Massimo De Marco su dissapore.it La fiera delle conferme a bocce ferme perché, di fatto, nessuno da quelle parti si è incollato grossi rischi.

L’evento doveva svolgersi, i premi andavano assegnati, riconfermati (meno cimentoso) e gli sponsor dovevano supportare la macchina. Mi sono divertita a vedere la faccia di Felix Lo Basso (ristorante a Milano con una Stella Michelin), ho gioito per le previste conferme dei trestellati su tutto il territorio e mi si è aperto il cuore sul premio per il miglior servizio di sala a Matteo Zappile de Il Pagliaccio a Roma; l’ennesima dimostrazione dell’intuito che fu di Stefano Bonilli (compianto fondatore de Il Gambero Rosso) e della lungimiranza colta di Enzo Vizzari (direttore delle guide de L’Espresso).

marco do (michelin) e silvano brescianini (consorzio franciacorta)

Tuttavia, spiace doverlo ripetere, ma la Guida Michelin Italia è perennemente in ritardo sia nel togliere che nel dare, quindi anche stavolta ha svelato niente di nuovo, penalizzando città come Roma e Milano che meriterebbero ben altro. In compenso spicca la Campania con la vicina e comoda Paestum, dove non ho dubbi che valga la pena di andare.

Ma Il mio discorso è diverso, sia ben chiaro! La Guida Michelin Italia continua a sottovalutare il nostro paese o a “non farci caso” che è ancora peggio e con questa tradizione regionale gastronomica, suona strana una cosa del genere. Semplicemente perché la cucina italiana è forse la più importante e unica al mondo. Capisco che non sia facile da accettare quando si è impegnati ogni giorno a essere e a fare i francesi. A me pare che la Michelin Italia sia una guida per turisti. Però fate voi!

TUTTI I NUOVI RISTORANTI STELLATI DELLA GUIDA MICHELIN 2022 ITALIA

Enrico Netti per il Sole 24 Ore

FEDERICA PELLEGRINI GUIDA MICHELIN 55

Ristorazione italiana pluristellata. Nella 67edizione della Guida Michelin Italia 2022 spiccano 378 ristoranti stellati con due new entry e 33 novità mentre sono stati confermati tutti gli 11 ristoranti a tre stelle. Salgono a 38 i ristoranti che «meritano una deviazione». Tra tutte le regioni spicca la Campania con ben 8 nuove stelle che per la presenza dei due nuovi ristoranti due stelle Michelin: uno di questi è il ristorante Tre Olivi di Paestum, passato da zero a due stelle.

Tra le novità ecco i sedici ristoranti timonati da chef con età uguale oppure inferiore ai 35 anni e cinque chef sono under 30. L’evento è stato condotto da Fjona Cakalli con la partecipazione di Federica Pellegrini che, in veste di Ambassador Michelin, ha annunciato i 17 ristoranti ai quali gli ispettori hanno assegnato la Stella Verde Michelin per la sostenibilità. Il totale dei ristoranti con stella verde sale così a 30. Nella classifica delle stelle per regioni, la Lombardia mantiene la leadership grazie ai 56 ristoranti ed ai 4 nuovi stellati.

FEDERICA PELLEGRINI GUIDA MICHELIN

La Campania con 7 new entry si aggiudica invece il record annuale di novità conquistando il secondo posto con 48 ristoranti. Il Piemonte vede una novità e 45 ristoranti e scende sul gradino più basso del podio mentre con una new-entry e 41 ristoranti la Toscana è in quarta posizione davanti al Veneto che a fronte del totale di 36, è la seconda regione più premiata del 2022 grazie a 5 nuovi ristoranti stellati presenti in guida.

Tra le province, Napoli si conferma prima per distacco con ben 30 ristoranti seguita da Roma in seconda posizione con 20 e quindi da Bolzano terza a quota 19 ristoranti davanti a Cuneo con 18. Milano scivola in quinta posizione con 16 ristoranti stellati. Nella Guida Michelin 2022, le insegne con tre macaron propongono una cucina che «vale il viaggio», ed i ristoranti selezionati sono:

la guida michelin

Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull'Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al MUDEC a Milano. Sono stati conferiti 4 premi speciali:

•PREMIO MICHELIN GIOVANE CHEF 2022 by Lavazza, assegnato a Solaika Marrocco, Primo Ristorante, Lecce•PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2022 by Intrecci – Alta Formazione di Sala, assegnato a Matteo Zappile del ristorante il Pagliaccio, Roma•PREMIO MICHELIN CHEF MENTORE 2022 by Blancpain, assegnato a Nadia Santini, ristorante dal Pescatore, Canneto sull'Oglio (MN)

il pagliaccio roma 2

•PREMIO MICHELIN SOMMELIER 2022 by Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, assegnato a Sonia Egger, ristorante Kupperlain, Castelbello (BZ). La App Michelin ristoranti, è disponibile gratuitamente di oggi per iOS e Android. L'edizione cartacea della Guida Michelin Italia 2022 sarà invece disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.

