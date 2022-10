ECCO IL VIDEO CHE MOSTRA IL MOMENTO IN CUI IL CANADAIR SI SCHIANTA SULLE PENDICI DELL'ETNA – IL VELIVOLO HA URTATO CON LA CARENA IL COSTONE DELLA MONTAGNA, È PRECIPITATO ED È ESPLOSO NELL'IMPATTO CON IL SUOLO – QUESTA MATTINA SONO RIRPRESE LE RICERCHE DEI CORPI DEI DUE PILOTI, MATTEO POZZOLI E ROBERTO MAZZONE – VIDEO

Da www.lastampa.it

Un Canadair è precipitato alle pendici dell'Etna, nella zona di Linguaglossa, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio. In base a una prima ricostruzione, il Canadair ha urtato con la carena il costone della montagna, è precipitato ed è esploso nell'impatto con il suolo. A bordo due componenti dell'equipaggio che risultano dispersi. Il video mostra il momento dello schianto.

2 – CANADAIR ETNA: RIPRESE RICERCHE PILOTI DISPERSI E SCATOLA NERA =

(AGI) - Sull'Etna, nel versante catanese di Linguaglossa, si cercano dalle prime luci dell'alba i corpi senza vita di Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone, i piloti del Canadair precipitato su monte 'Calcinera' mentre effettuavano un lancio d'acqua durante un servizio anticendio. Si cerca anche la scatola nera del velivolo, dalla quale potrebbero emergere particolari utili alle indagini in mano ai carabinieri della compagnia di Randazzo. Alle ricerche partecipano anche i vigili del fuoco che da stamattina stanno operando con potenti droni, assieme agli uomini del corpo forestale della Regione e alla Protezione civile.

In un filmato dell'incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su monte Calcinera, effettuare un 'lancio' sulle fiamme dell'acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi precipitare e esplodere nello schianto al suolo. La deflagrazione ha causato anche un incendio che ha reso ancora piu' difficile l'intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che non sono stati ancora trovati. E' stato rivenuto solo un giubbotto in parte bruciato che probabilmente non era indossato da uno dei due piloti.

