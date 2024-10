ECCONE UN’ALTRA CHE CADE SULLA BENEFICENZA – IL RAPPORTO DELLA CHARITY COMMISSION SVELA COME NAOMI CAMPBELL USAVA I FONDI DEL SUO ENTE: DEI 4,8 MILIONI DI STERLINE RACCOLTI IN CINQUE ANNI, SOLO IL 10% È STATO DATO PER SOVVENZIONARE ENTI DI BENEFICIENZA - LA MAGGIOR PARTE DEI SOLDI FINIVA IN GALA PROMOZIONALI E SPESE - PER UN EVENTO DEL 2018 CAMPBELL HA SOGGIORNATO IN UN HOTEL DA 3MILA EURO A NOTTE PER TRE NOTTI. ALTRI 4MILA SONO ANDATI ALLA SICUREZZA PIÙ ALTRI 8MILA EURO TRA SPA, SIGARETTE E SERVIZI IN CAMERA...

Dagotraduzione dell'articolo di Richard Butler per www.theguardian.com

Cinque anni fa, un sfarzoso gala di beneficenza al British Museum organizzato dalla modella Naomi Campbell fu ampiamente riconosciuto come un trionfo. Fu il brindisi della settimana della moda di Londra e una potente vetrina per la missione filantropica di Campbell di raccogliere fondi per i giovani in povertà.

Pieno di celebrità (gli attori Naomie Harris e Pierce Brosnan, il rapper Skepta e la modella Alexa Chung) e di ricchi ospiti paganti, ha abbinato una sfilata a un'asta di beneficenza di opere d'arte (disegni di Matisse, Dalí e Tracey Emin, una stampa firmata da Warhol), gioielli e orologi di lusso.

L'evento è stato recensito con entusiasmo. «Il miglior spettacolo della settimana della moda di Londra, e tutto per una buona causa» ha detto la rivista Grazia. «Salvare il mondo non è mai stato così stiloso», ha detto Cosmopolitan .

Dietro le quinte, tuttavia, non tutto era così roseo. Mentre Campbell si inchinava sulla passerella del British Museum, “Fashion for Relief” era perseguitata da partner di beneficenza infelici, arrabbiati per essere stati lasciati senza soldi e che minacciavano azioni legali per recuperare i soldi che ritenevano di dover loro.

Questa settimana, un rapporto della Charity Commission ha rivelato la portata della gestione caotica e della cattiva condotta finanziaria di Fashion for Relief. A Campbell è stato vietato di essere un fiduciario di beneficenza o di assumere un ruolo di alto livello in un ente di beneficenza per cinque anni. Altri due fiduciari, Bianka Hellmich e Veronica Chou, sono stati banditi rispettivamente per nove e quattro anni.

L'ente di beneficenza è stato liquidato a dicembre dell'anno scorso dai manager ad interim nominati dalla commissione nel 2022 per gestire Fashion for Relief dopo che erano state sollevate preoccupazioni sulla gestione. I manager ad interim hanno successivamente pagato 250.000 dollari dovute da Fashion for Relief a due ex partner, Save the Children e il Mayor's Fund for London.

Un ex partner dell'ente benefico ha detto che lavorare con loro è stata un'esperienza dolorosa. «È stato difficile dall'inizio alla fine - ha detto al Guardian un responsabile senior dell'ente benefico - Se avessimo saputo allora quello che sappiamo ora, non avremmo mai collaborato con loro».

Un altro ha detto di essere rimasto sbalordito da quanto poco del ricavato degli eventi di “Fashion for Relief” fosse andato in beneficenza e da quanto fosse stato difficile recuperare il denaro che riteneva dovergli. «Ho avuto la sensazione che ci fosse una grande discrepanza tra ciò che dicevano al pubblico su ciò che stavano facendo e ciò che stava accadendo con le donazioni».

Il rapporto della commissione rivela che “Fashion for Relief” ha raccolto quasi 4,8 milioni di sterline in cinque anni fino al 2020, ma solo una frazione dei 4,6 milioni di sterline spesi in attività di beneficenza, il 10%, è andata in sovvenzioni a enti di beneficenza partner. La maggior parte dei suoi guadagni sembra essere stata spesa per organizzare i suoi spettacolari eventi di raccolta fondi di gala, comprese le ingenti spese.

Per un evento del 2018 a sostegno di Save the Children a Cannes, Campbell ha soggiornato in un hotel da 3.000 € a notte per tre notti. Altri 4.000 € sono andati a un team di sicurezza personale. Campbell ha accumulato una fattura di spese di 8.000 €, tra cui spese per trattamenti spa, servizio in camera e sigarette. Tutto è stato addebitato a “Fashion for Relief”.

Il rapporto della commissione contiene dettagli sconcertanti sul caos amministrativo di “Fashion for Relief”. L'ente di beneficenza non teneva traccia delle ricevute o delle fatture e ignorava le regole dell'ente di beneficenza sui conflitti di interesse. Si faceva affidamento su donatori anonimi per coprire le spese. Non aveva personale a tempo pieno e un conto bancario.

In una dichiarazione rilasciata sabato, Campbell ha affermato di non essere "coinvolta nelle operazioni quotidiane": «Ho incaricato nuovi consulenti di intraprendere un'indagine dettagliata su quanto accaduto. In secondo luogo, non ho mai intrapreso attività filantropiche per guadagno personale, né lo farò mai»

Le iniziative benefiche di Campbell l'hanno aiutata a ottenere il ruolo di ambasciatrice presso l'Unicef e il Queen's Commonwealth Trust e hanno generato una grande quantità di pubblicità positiva. Ma la sua credibilità come filantropa, almeno nel Regno Unito, ora sembra incerta.

