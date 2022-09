13 set 2022 19:28

ECCONE UN’ALTRA CHE PUNTAVA SOLO ALLA GRANA – LA RAGAZZA INGLESE DI 29 ANNI CHE HA ACCUSATO PAUL HAGGIS DI AVERLA VIOLENTATA POTREBBE AVERE AVUTO “INTENTI SPECULATIVI”. È SCRITTO NELLA SENTENZA CON CUI IL RIESAME DI LECCE HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ARRESTO PER IL REGISTA – SECONDO I GIUDICI “LE NUMEROSE INCONGRUENZE E CONTRADDIZIONI, UNITAMENTE ALLA MANIFESTATA NON INDIFFERENZA ALLA RICADUTA ECONOMICA DELLA VICENDA, NON POSSONO CHE FAR FORTEMENTE DUBITARE DELLA GENUINITÀ DEL RACCONTO...”